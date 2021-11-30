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社會 社會焦點 保障人權

竹聯幫製毒廠藏5千萬毒品　還打造「家的感覺」兼營招待所

記者黃翊婷／綜合報導

27歲竹聯幫信堂成員陳姓男子涉嫌製毒販售，他在桃園市中壢區承租一間鐵皮工廠，還把內部裝潢得像是KTV包廂，包含家庭劇院設備、電動麻將桌等，甚至叫來傳播妹和幫眾一起飲酒作樂，營造出「家的感覺」。新北市中和警分局日前循線查獲陳男的製毒工廠，並查扣14公斤、黑市價格將近5000萬元的安非他命。

桃園鐵皮屋藏近5千萬毒品，竹聯幫成員販毒兼做招待所。（圖／翻攝自Facebook／中和警好讚）

▲警方查扣的毒品黑市價格高達5000萬元。（圖／翻攝自Facebook／中和警好讚）

中和警方今年10月逮捕一名21歲的陳姓藥頭，查扣100包毒品咖啡包，後續進行追查，發現毒品是來自一名同樣21歲的王姓男子，經過多日跟監，確定王男都是駕駛懸掛假車牌的汽車往返於新北、桃園，並且經常在桃園市中壢區中原二路附近出沒，懷疑該地應該就是販毒集團的據點。

警方本月初持搜索票上門，逮捕帶頭的竹聯幫信堂成員陳男，同時查扣各式吸毒用具、大麻、毒品咖啡包，以及將近14公斤的安非他命，初估黑市價值高達5000萬元。

而更讓警方傻眼的是，陳男不僅承租鐵皮工廠改造成製毒工廠，還加碼裝潢內部，宛如小型招待所，他擺上沙發、字畫、卡拉OK、家庭劇院、電動麻將桌等設備，甚至叫來傳播妹一起飲酒作樂，讓疫情期間無法前往娛樂場所的成員、幫眾「放鬆身心」。

陳男坦承，這座鐵皮工廠就是用來製造毒品、分裝以及出貨，完成之後再交給懸掛假車牌的車輛運出。警方訊後依毒品罪嫌，將包含陳男在內共3人移請桃園地檢署偵辦。

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