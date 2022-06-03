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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

檢察官積案問題嚴重考績丙等　法界：建議修法丙等三振條款

▲▼法院,法槌,判決。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲法界人士倡議，修法增訂考績丙等三振條款。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳銘峯／台北報導

對於檢察官、法官的績效，各主管機關均有「職務評定審議會」，可以針對司法官每年做出職務評定，若考績列為丙等，就會影響到年終的考績獎金，少領數十萬元。不過法界人士認為，如果加入相關的丙等三振條款，或許能加強司法官的自覺，戮力從公。

《法官法》第95條規定「有廢弛職務、侵越權限或行為不檢者，加以警告」，第96條敘明「經警告後一年內再犯，或經警告累計達三次者，視同情節重大。」可移付法官評鑑或送法務部，討論是否有移送職務法庭懲戒的必要。但這些年來，因為這條規定遭移送的司法官，屈指可數，法規似乎沒有發揮功用。

近年來包含雲林地檢、宜蘭地檢，都有檢察官因為年度考績被評為丙等而打起行政訴訟，最後都被駁回，無法領取獎金。而桃園地檢更有檢察官年度積案量達400件，雖然考績被職務評定為甲等，但檢審會改評為丙等，讓檢察官少領數十萬元獎金。

司法官也是人，也會因為家庭等因素，影響其工作表現，在所難免；但在人民的角度，司法官位高權重，如果沒有戮力從公，均有愧於國家、人民對他們的期待。因之，有法界人士認為，雖然《法官法》有警告的規定，但卻對考績連續三年職務評定未達良好，卻無法討論應否淘汰，可見《法官法》仍有精進空間。

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