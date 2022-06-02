毒品減肥藥誆「半年可減20公斤」　航警局緝獲70公斤逮10人

▲航空警察局會同關務署台北關，今年1至5月間查獲含有「西布曲明」的毒品減肥藥案件，共起獲70公斤毒品減肥藥。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

防疫期間仍有毒梟企圖自國外進口謊稱是天然草本成分之減肥藥，其內容卻含有「西布曲明」的毒品減肥藥，航警局會同關務署台北關於今年1至5月間查獲類似進口毒品減肥藥案，擴大溯源緝獲共10人、23案，起出70公斤含有毒品成分之減肥藥，即時阻斷後續流入市面危害國人健康，全案偵訊後已移送桃園地檢署偵辦。

▲航警局查獲含有「西布曲明」的毒品減肥藥案件，號稱純天然草本植物提煉而成，其實都是含有毒品成分之減肥藥。

航警局指出，防疫期間，除全力動員配合中央流行疫情指揮中心執行入境旅客PCR採檢、後送、防疫車隊秩序維護等配合政府執行各項防疫措施外，並持續強化邊境把關緝毒工作，在刑大大隊長蔣叔君帶領下，今年1至5月會同關務署台北關查獲以進口號稱是天然草本減肥藥，其實內容物卻是含有「西布曲明」之毒品。

▲航空警察局會同關務署台北關今年1至5月間查獲含有「西布曲明」的毒品減肥藥案件，航警局刑警大隊偵一隊隊長莊英壽說明相關案情。

航警局解釋，「西布曲明」是大腦神經抑制劑，除有抑制食慾，也具有容易興奮成癮，是過去知名減肥藥物「諾美婷」成分，有引發心悸、心律不整、心跳停止甚至造成失明或猝死等副作用，已於2021年9月列管為第4級毒品。多起案件嫌犯見減肥藥市場仍有暴利可圖，竟鋌而走險走私，甚自還創品牌，在外包裝標示內含「藤黃果、纖維素、維生素」等全天然草本成分吸引不知情國人購買，並以直銷、代銷與FB直播、拍賣網站等一條龍方式販售，航警局根據線報，由刑大大隊長蔣叔君領軍全面攔查，即時阻斷後續流入市面危害國人健康。

▲航空警察局會同關務署台北關今年1至5月間查獲含有「西布曲明」的毒品減肥藥案件，共查獲10人到案，已移送桃園地檢署偵辦。

航警局強調，凡是運輸、販賣第四級毒品者處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金，市售來路不明、標榜快速瘦身減肥產品，恐摻雜「西布曲明」等毒害成分，若無澈底改變飲食與運動習慣，復胖機率極高。呼籲國人愛惜生命健康，勿貪求快速瘦身輕信來路不明藥品，以免造成身體永久性傷害。

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