快訊／桃檢1人上班不適就醫採檢確診　3密切接觸者快篩陰居隔

▲桃園地檢署1名員工27日身體不適PCR檢測，今天出陽性確診，桃檢立即針對其辦公室清消，3名密切接觸者快篩後呈陰性並居家隔離。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署1名員工27日傳出身體不適，自行就醫進行PCR採檢後，今天報告出爐呈陽性確診，桃檢指出，該員工身體不適前曾向單位主管報告，隨即自行就醫採檢，院方啟動應變機制，針對其辦公室進行清消，獲悉確診後已針對3名密切接觸者快篩，結果均為陰性，已安排3人居家隔離，並請該科室主官視業務狀況安排應變人力。

桃檢表示，這名同仁27日上午到署上班時感覺身體不適，隨即向單位主管報告後自行就醫，並進行新冠肺炎快篩呈陽性反應，隨即進行PCR檢測，今（28）日上午接獲醫院通知，該同仁PCR檢測為陽性確診個案。

桃檢已於昨天啟動應變機制，針對其密切接觸之3位同仁快篩，結果均為陰性，亦針對其辦公室與周圍區域進行全面清消，目前已循途徑造冊通報衛生單位，並請3位密切接觸同仁居家隔離。

桃檢強調，疫情持續嚴峻，已要求同仁務必配戴口罩，注意個人衛生，避免群聚共餐，留意自身身體狀況，若出現不適症狀要立即就醫，並通報單位主管，桃檢後續將配合衛生與疫調單位進行調查。

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