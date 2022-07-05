恐怖電商賣「女童下體骨碎肉」寵物食品　稱新鮮批發！平台急下架

▲店家僅在女童臉部打馬賽克，聲稱販賣新鮮「童碎肉」。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合報導

中國大陸電商平台上日前出現一間詭異寵物食品店，名為「力歐高寵物食品」的店家竟然在簡介中主打「活體女童肉體加工」，甚至標榜寵物食品都是用女童下體部位的骨肉絞碎製成，主打「低脂肪，高蛋白」，更附一張女童斷腿照，立刻引起反彈和關注。電商目前已將頁面下架並表示進行調查，微博網友則紛紛怒斥，「這國家給群眾的安全感難道只針對男性嗎」？

「力歐高寵物食品」日前出現在中國大陸電商平台「拼多多」，品牌「驕子牧場」聲稱產地來自內蒙古呼和浩特市，並在商品詳情中直接列出「童肉碎」，稱用新鮮的女童「骨架攪碎的肉肉，不含任何色素以及添加劑，營養豐富。」

▼店家從簡介到商品詳情，每一處都令人毛骨悚然。（圖／翻攝微博）

商品詳情中還指出女童肉富含愛犬、貓咪健康所需的營養成分，「美味可口，好消化，營養豐厚易吸收」，更將商品種類分類在「高級貓糧、狗糧，新鮮現加工新鮮童肉泥」中，列出成分為「女肉童下體部位」，同時附上的商品照是一名臉部被打上馬賽克的女童，右小腿「消失」。店家甚至宣稱女童肉體可生鮮批發，歡迎酒店（飯店）、餐飲業長期合作，「全天有貨」。

《東方網》報導，拼多多客服表示店舖上架經營前都會先進行審核，但也可能出現「燈下黑」的情形，「目前店鋪已停業整頓」。不過事情仍過於詭異，引起不少網友在微博討論，但引起關注的程度似乎不夠廣泛，並未登上微博熱搜，「販賣活體女童吃人肉發生在我生長的時代，怎麼我好像20多年從未認識過這個世界，還不給熱搜」、「這個國家給予群眾的安全感難道只針對男性嗎？女性是沒有得到安全感的權利嗎？我彷彿從未真正認識這個世界」、「這個世界怎麼了」？

也有網友分析，販賣女童肉寵物食品可能是個幌子，按照中國大陸的拼音法將力歐以九宮格打字輸入，會出現「妓女」兩字，可能實際上是在做童妓性交易的噁心勾當。另一名網友則懷疑，應是店家販賣女童A片，全程以暗語或行話吸引真正的買家。