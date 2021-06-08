若沒有下個馬雲？CNN：中國扼殺「企業家精神」　科技野心難實現

▲阿里巴巴聯合創辦人馬雲。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

CNN以「中國沒有下一個馬雲，仍能領導全球科技嗎？」為題報導指出，北京近來嚴厲打擊科技業壟斷與投機行為，但此高壓手段可能適得其反，因為企業家精神遭到扼殺，但私人企業挑戰體制的影響力，在該國經濟崛起過程中至關重要。如果失去這種活力，不僅冒著破壞成就的風險，也可能更難達到領導全球科技的目標。

中國多間科技公司近幾個月被指控壟斷、違反消費者權益，面臨政府調查，遭處以破紀錄天價罰款，或者大規模改革，大型科技股市值蒸發6000多億美元。儘管如此，國家主席習近平卻形容，此舉為「維持社會穩定」的必要行動。

中國最成功的幾位企業家在動盪中辭去高位。字節跳動是熱門影音平台TikTok母公司，38歲創辦人張一鳴近日宣布卸下執行長（CEO）職務，新興電商拼多多41歲創辦人黃崢也於3月辭去董事長。此外，中國最知名科技企業家、阿里巴巴聯合創辦人馬雲基本上已經消失在公開場合與鏡頭前。

CNN指出，儘管字節跳動、拼多多否認或避談，中國科技企業家接連下台的現象，很難與北京不斷加大力道打壓科技業的行動劃清界線。

全球貿易諮詢機構韓禮士基金會（Hinrich Foundation）研究員、新加坡大學資深訪問學者卡普里（Alex Capri）直言，「中國科技業的氛圍越來越糟糕」。他認為，張一鳴辭職，證明「如果這些挑戰體制的人面臨公開羞辱，或者其他更糟糕的懲罰，恐懼就會勝過野心」。

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