陸富豪財產大縮水　拼多多黃崢減少6600億成爐主

▲電商平台「拼多多」創辦人黃崢（圖中）。（圖／視覺中國CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸自十四五規劃發布後，逐步改革網路金融及企業壟斷現象，列名全球富豪指數榜上的陸企老闆財富受影響大縮水，旗下公司股價在2021年上半年平均跌幅達13%。其中，電商平台拼多多創辦人黃崢2021年初至今財富共減少235億美元（約6600億元新台幣）成為榜上大陸企業家中，減幅最多的富豪。

▲黃崢2021年上半年財產縮水6600億元新台幣。（圖／CFP）

根據《彭博億萬富豪榜》今（12）日數據顯示，2021年上半年大陸富豪財富減少最多的是黃崢，排行第二的則是農夫山泉董事長鍾睒睒，財富減少118億美元。包括萬達集團董事長王健林、小米創辦人雷軍、恆大集團董事局主席許家印等人，財富也減少60至50多億美元。

公開資訊顯示，拼多多上週在美股表現極差，連續5個交易日下跌，市值蒸發291億美元，股價也創下年內新低。據了解，拼多多為大陸用戶數最多的電商平台，不過，拼多多於2021年5月中遭上海消保委約談，遭指平台中的「砍價拉新」營銷手法存在誘導及欺騙問題，成為公部門重點整改對象之一。

此外，拼多多創辦人黃崢先後辭去CEO及董事長職務，退出管理層，也替拼多多後續發展帶來影響。

不過，富豪榜上也有陸籍企業家財產逆勢上揚，字節跳動創辦人張一鳴財產自2021年初至今便增長195億美元，吉利汽車創辦人李書福財產也持續走高，達到55.3億美元。