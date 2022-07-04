可愛破表！宜蘭「娃娃音隧道廣播」　國5雪隧和蘇花改隧道啟用

▲「宜蘭娃娃隧道廣播」4日在雪隧及蘇花改隧道啟用。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭聯外兩重要道路國5雪隧、蘇花改隧道，4日首次啟用「宜蘭娃娃音隧道廣播」，平常日每小時穿插播放2至3次、假日增加頻率的可愛爆表小朋友稚嫩聲，喚起用路人小心開車。往後，宜蘭鄉親與全國觀光客進出宜蘭時，「宜蘭娃娃音隧道廣播」將成所有用路人不可能錯過的安全宣導。

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「宜蘭娃娃隧道廣播」4日啟用記者會中，宜蘭縣長林姿妙表示，廣播的啟用，創下雪山隧道2006年開通、蘇花改隧道2018年開通以來，全國首次由地方政府與中央隧道單位合作，聯合進行導路安全宣導的案例。縣府藉由分析宜蘭地區的交通事故數據，於廣播內容首先融入宜蘭應優先注意的道路特性，如宜蘭步調輕鬆騎車要慢慢、超美的無號誌田間小路等宜蘭用路安全宣導。

並結合交通部道安會的四季道安宣導主題，如酒駕零容忍、路口安全等全國用路安全宣導；再徵詢高公局北分局及公路總局四工處，就長隧道所需的重要事項，如隧道速限、禁止變換車道、不當低頭族、疲勞不上路等隧道安全宣導，擬定全新廣播文案，同時能夠宣導宜蘭地區的安全主題，又能同時宣導長隧道的安全主題。

這個全新的隧道廣播，聲音不同民眾過往的印象，是由縣府邀請可愛的幼兒園孩子們錄製的。而錄製的幕後花絮中，呈現了孩子們認真朗讀的錄音實況，家長為孩子們準備的朗讀稿，以及老師用心教學的幼兒園實況。

林姿妙也同時表揚參與錄音的孩子們，並感謝所有參與的老師及家長們的用心，讓孩子們在最佳的狀況下參與錄音，廣播內容不但講得可愛又清楚，口齒也很清晰，在隧道內實測聽的格外清楚，相信能有效傳達道路安全訊息，給即將進入宜蘭的用路人們。

縣府秘書處表示，2022宜蘭道安宣導系列活動，除了本次首發發表的宜蘭娃娃隧道廣播外，還有「COSPLAY宜蘭道安大使」校園帶動跳、舞炯恩歌手流行曲風的第三代宜蘭道安歌「母湯母湯」、「宜蘭怎麼玩？安全最好玩！」觀光風道安宣導短片、「YO街舞告訴你」街頭風道安宣導短片、「3D遊戲風宜蘭道安大使插畫」情境式宣導海報等，即將陸續啟動及發表，全國的朋友們將能陸續在宜蘭的報紙媒體、網路媒體、社區海報、飯店櫃檯、轉運站租賃車處、外送機車保溫箱、國道客運LCD、縣內車站、轉運站、景點等LCD等處，陸續都將能驚喜的發現這些有趣的道安小提醒, 縣府誠摯邀請宜蘭鄉親及觀光客朋友們，一起拚出宜蘭好交通。