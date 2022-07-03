　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新建南方澳大橋1橋面節塊施工凸槌　將延3個月最快12／18完工

▲新建南方澳大橋橋面編號第14的橋面節塊施工凸槌（紅框處），完工將延3個月。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲新建南方澳大橋橋面編號第14的橋面節塊施工凸槌（紅框處），完工將延3個月。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

施工中的新建南方澳跨港大橋，5/27在進行橋面東側、下方附近是壓死橋下3艘漁船6外籍漁工的編號第14的橋面節塊施工時，工作車上千斤頂滑脫，造成橋面板下陷36公分，因完工期限壓力，補強或打掉重做，讓施工單位一度兩難，後在6/30與公程會討論後，基於工程品質與橋梁結構安全優先，將呈報請交通部同意打掉重做，若重做，原定完工日9/18的大橋，最快在12/18完工。

▲新建南方澳大橋橋面編號第14的橋面節塊施工凸槌（紅框處），完工將延3個月。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲新建南方澳大橋橋面編號第14的橋面節塊施工凸槌（紅框處），完工將延3個月。（圖／記者游芳男攝，下同）

2019年10月1日上午，南方澳跨港大斷橋，停泊於東側橋面下方南興安檢所碼頭的3艘漁船被壓毀，6外籍漁工不幸羅難。交通部前部長林佳龍曾承諾3年內完成8.14億元、總長796公尺的新橋工程，新橋工程原本順利，但5月27日，施工單位在進行位於橋面東側，編號第14的橋面節時，傳出灌漿意外。

▲新建南方澳大橋橋面編號第14的橋面節塊施工凸槌（紅框處），完工將延3個月。（圖／蘇花改工程處提供）

新建南方澳大橋橋面編號第14的橋面節塊施工凸槌（紅框處），完工將延3個月。（圖／蘇花改工程處提供）

橋面節塊灌槳時，工作車上千斤頂不慎滑脫，工作車重心偏移傾斜，橋面板下陷36公分，施工緊急停工，因3年內完工期限壓力，補強或打掉重做，讓施工單位一度兩難，負責施工的蘇花改工程處，日前向公程會主委吳澤成討論後，吳澤成認為，基於安全考量，拆除重做是不得已的決定，中央尊重專業意見，但工程單位必須向地方說明清楚。為此，將等交通部同意後，打掉重做。

►是白爛貓！療癒系收納箱特價快搶　有輪子又能堆疊實在太方便

ET快訊
被有錢公婆瞧不起　她考上公職鹹魚翻身
蕭淑慎腫瘤開刀後近況曝光　想生娃卻無法備孕嘆人生遺憾
獨／啦啦隊女神內衣直播爆紅賣！鍵盤魔人「標題」中傷　老闆怒告
張學友祝香港回歸25週年「漏說2字」　慘遭出征陸官媒急刪影片
王浩宇：台灣大多數的人都有房！　要餓死很難
資深藝人降落台灣！回台北老家...認不得了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／來回30km喊價6千！導遊帶團玩澎湖　怒控老司機「坐地加價」　

新建南方澳大橋1橋面節塊施工凸槌　將延3個月最快12／18完工

獨／啦啦隊女神內衣直播爆紅賣！鍵盤魔人「標題」中傷　老闆怒告

應徵咖啡廳變摸摸茶！被逼坐滿3檯　她泡澡淨身淚崩：想到就作嘔

快訊／彰化鄉代曾文志被家屬發現陳屍房內！　死因待釐清

空拍畫面曝！苗栗21線「山壁禿一片」　崩山面積超驚人

超商包裹未領卻離奇失蹤！　男摸走高價3C產品手法曝光

獨／狠撈2.5億！他誆澳門賭場「代客洗碼」賺佣　富商、民代中招

2車國道競速！下秒撞到「輪胎狂奔」　大車學長這個動作令人感動

改裝排氣管深夜擾民　汐止警、環、監聯合稽查開罰逾85萬

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

具俊曄再登夜店！DJ秀嗨翻啦～　熱唱酷龍神曲：我愛你們

肉肉當前...汪上前示範「餐桌禮儀」　媽超自豪！揭悲傷過往：牠被遺棄

消防隊出動頻頻被擋！　用路人無視鳴笛引網怒

豬公無痛存3年終剖腹 差點21萬！網讚有毅力

黃宣主持一半「貼鬍子走上紅毯」　忍不住了...超長自我介紹

獨／來回30km喊價6千！導遊帶團玩澎湖　怒控老司機「坐地加價」　

新建南方澳大橋1橋面節塊施工凸槌　將延3個月最快12／18完工

獨／啦啦隊女神內衣直播爆紅賣！鍵盤魔人「標題」中傷　老闆怒告

應徵咖啡廳變摸摸茶！被逼坐滿3檯　她泡澡淨身淚崩：想到就作嘔

快訊／彰化鄉代曾文志被家屬發現陳屍房內！　死因待釐清

空拍畫面曝！苗栗21線「山壁禿一片」　崩山面積超驚人

超商包裹未領卻離奇失蹤！　男摸走高價3C產品手法曝光

獨／狠撈2.5億！他誆澳門賭場「代客洗碼」賺佣　富商、民代中招

2車國道競速！下秒撞到「輪胎狂奔」　大車學長這個動作令人感動

改裝排氣管深夜擾民　汐止警、環、監聯合稽查開罰逾85萬

22歲逆天長腿！　「火辣女團」夏娜勇闖樂壇

自小被拋棄…她升格人母「媽媽過得好嗎？」　網：眼睛酸酸的

資深從業人員評選　7大鄰居NG行為這點最倒彈

王威晨恢復尚未百分百　泰迪「投一休四」早有準備

顧狗滑手機他拿娃娃「逗空氣」　柴柴轉頭滿臉問號笑翻千人

台積電血崩！全球市值掉至13名　這家中企穩坐亞洲一哥

影／台匈友誼打勾勾！　林楚茵大秀匈牙利語：非常感謝大家

公家飯還是吃香！媳婦被有錢公婆瞧不起...考上公職鹹魚翻身

獨／來回30km喊價6千！導遊帶團玩澎湖　怒控老司機「坐地加價」　

美國油價居高不下！拜登「靠這一招」控制油價：盼即時行動

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

社會熱門新聞

影片曝！警幫確診嬰開道卻車禍5傷　

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

快訊／南迴公路2大車墜邊坡傷亡不明　驚悚影片曝

人妻連結老同學！他爽喊：射滿妳　綠帽夫崩潰

被屁孩嗆2壯漢解圍台中翁身分揭露

高雄虎媽趕6歲女童下車！社會局調查沒違法

不知情卻被通緝！　3步驟避免警察上門

即／彰化鄉代曾文志陳屍房內　死因待釐清

苗21線落石阻路　癌婦送醫不及病逝

即／國一北上15.8K紫爆！休旅車翻車　回堵至少3公里

高雄離奇車禍真相曝　15人8車追逐瘋狂開火

獨／逢甲商圈最扯老外！偷吃賴帳還賞店員巴掌

移工性侵單親媽　驗出DNA辯：拿葡萄皮抹胸

苗栗加里山有迷魂陣！登山客鬼打牆靠手機定位獲救

更多熱門

相關新聞

宜蘭+763　暑假出遊旺季仍需落實防疫

宜蘭+763　暑假出遊旺季仍需落實防疫

宜蘭縣今（3）日新增763名確診個案，也新增了4名死亡個案；目前縣內累計共有75753位縣民確診。暑假期間出遊人數增加，許多觀光客到宜蘭遊玩，例如昨（2）天宜蘭童玩節就有超過12000人入園。宜蘭縣長林姿妙提醒大家，開心出遊務必持續落實防疫作為，勤洗手、戴口罩、生病不外出，以維護自己與他人健康。

宜蘭童玩節首日湧人潮　新北一家8口「6點開始排」

宜蘭童玩節首日湧人潮　新北一家8口「6點開始排」

宜蘭酒駕男躲警闖紅燈猛撞　車慘燒成火球

宜蘭酒駕男躲警闖紅燈猛撞　車慘燒成火球

致敬防疫辛勞　宜縣醫事相關人員童玩節免費

致敬防疫辛勞　宜縣醫事相關人員童玩節免費

宜蘭給足快篩與早投藥　長照確診與死亡下降

宜蘭給足快篩與早投藥　長照確診與死亡下降

關鍵字：

宜蘭新建南方澳大橋第14橋面節塊橋面板下陷

讀者迴響

熱門新聞

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

健身男槓鈴脫手砸中頸椎　當場「被對折」

毒蛇塞甕10年「眼鏡蛇這一幕」！網嚇：還活著

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

影片曝！警幫確診嬰開道卻車禍5傷　

唯一零負評引言人是「他」！雕像顏值帥炸

她15歲撞見媽偷吃男友　婚後尪睡了親姊

私校退場教授中年失業「改行當旅館櫃檯」！

金曲獎／表演一結束「穿幫畫面」全播出！

說話沒在聽　庹宗康當場臉垮

冷氣配電扇吹錯了？台電曝1神物：開28度也超涼

泰四面佛警告：台灣下半年「發生3大事」

五星級飯店「磁磚縫夾1張紙」　真相揭曉

男歌手骨髓癌驟逝「連告別式也沒有」！享年僅47歲

辣妹副總傳下乳照撩高層　正宮怒貼公司門口

更多

最夯影音

更多
黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」
妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面