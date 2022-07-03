新建南方澳大橋1橋面節塊施工凸槌　將延3個月最快12／18完工

▲新建南方澳大橋橋面編號第14的橋面節塊施工凸槌（紅框處），完工將延3個月。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

施工中的新建南方澳跨港大橋，5/27在進行橋面東側、下方附近是壓死橋下3艘漁船6外籍漁工的編號第14的橋面節塊施工時，工作車上千斤頂滑脫，造成橋面板下陷36公分，因完工期限壓力，補強或打掉重做，讓施工單位一度兩難，後在6/30與公程會討論後，基於工程品質與橋梁結構安全優先，將呈報請交通部同意打掉重做，若重做，原定完工日9/18的大橋，最快在12/18完工。

2019年10月1日上午，南方澳跨港大斷橋，停泊於東側橋面下方南興安檢所碼頭的3艘漁船被壓毀，6外籍漁工不幸羅難。交通部前部長林佳龍曾承諾3年內完成8.14億元、總長796公尺的新橋工程，新橋工程原本順利，但5月27日，施工單位在進行位於橋面東側，編號第14的橋面節時，傳出灌漿意外。

▲新建南方澳大橋橋面編號第14的橋面節塊施工凸槌（紅框處），完工將延3個月。（圖／蘇花改工程處提供）

橋面節塊灌槳時，工作車上千斤頂不慎滑脫，工作車重心偏移傾斜，橋面板下陷36公分，施工緊急停工，因3年內完工期限壓力，補強或打掉重做，讓施工單位一度兩難，負責施工的蘇花改工程處，日前向公程會主委吳澤成討論後，吳澤成認為，基於安全考量，拆除重做是不得已的決定，中央尊重專業意見，但工程單位必須向地方說明清楚。為此，將等交通部同意後，打掉重做。