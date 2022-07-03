宜蘭+763增4死　暑假出遊人潮湧現仍需落實防疫

▲宜蘭暑假出遊人潮湧現，宜縣府呼籲大家仍需堅守防疫。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣今（3）日新增763名確診個案，也新增了4名死亡個案；目前縣內累計共有75753位縣民確診。暑假期間出遊人數增加，許多觀光客到宜蘭遊玩，例如昨（2）天宜蘭童玩節就有超過12000人入園。宜蘭縣長林姿妙提醒大家，開心出遊務必持續落實防疫作為，勤洗手、戴口罩、生病不外出，以維護自己與他人健康。

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宜蘭衛生局表示，3日不幸新增了4名確診者死亡個案，年齡分別為70餘歲及80餘歲， 性別為2男2女，4人皆有慢性病史，其中有3位未曾施打疫苗、1人施打3劑疫苗。4人分別於6月5日至6月21日確診，雖經救治，但仍不幸於6月28至30日間病逝。

另外，也新增確診學生數共30人、教職員工5人，目前累計共10709位學生及1173位教職員確診。

宜蘭縣新冠疫苗第一劑涵蓋率已達88.3%，第二劑涵蓋率已達81%，第三劑涵蓋率已達68.9%。3日疫苗快打站部分有專為5-17歲學生服務的第18波疫苗快打站，以及為18歲以上縣民服務的第19波疫苗快打站，分別在不同地點設站提供服務，請尚未完整施打疫苗的縣民踴躍前往施打。另縣內合約醫療院所也可以預約接種疫苗，請民眾儘快完整施打疫苗，一起提升群體保護力。

衛生局再次呼籲民眾應儘速完成疫苗接種，並落實各項防疫措施：佩戴好口罩、加強手部衛生及咳嗽禮節，來共同嚴守社區防線。相關防疫資訊可參閱疾管署網站或運用line搜尋官方帳號「疾管家」、「@taiwancdc」可即時獲得防疫訊息，亦可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001-922）、宜蘭縣政府衛生局防疫諮詢專線9357011諮詢。