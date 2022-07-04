網PO「童玩節水質PH值1.6」如化骨水　宜縣府怒：將對造謠者究責

▲網PO「童玩節水質PH值1.6」如化骨水梗圖，宜縣府4日澄清是不實發佈的惡意訊息。（圖／擷取自《臉書》）

記者游芳男／宜蘭報導

2022宜蘭國際童玩藝術節「酷樂宜夏-時空探索」7/2登場，Cool涼戲水設施受到遊客的歡迎，但有網友在臉書社團PO出「童玩節水質PH值1.6」如化骨水梗圖，宜縣府表示，這是以離譜的水質數據誤導民眾，而童玩節水域採取比游泳池更嚴密防疫措施，民眾可安心；另，對有心刻意散佈錯誤資訊的民眾也會考慮追究。

3日晚起，臉書「梗圖集中營」、「爆廢公社」、「百柯全書」等社團及粉專，轉傳標記「宜蘭國際童玩藝術節」水質現況自由餘氯CL2.7PPM、酸鹼值為PH1.6的同張圖，原po表示「這他X下去骨頭都要化了」。

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網熱議：「海公公的化骨綿池」、「實質意義上的人間蒸發」、「人生重來池」、「這個兒童下去剩骨架走出來就是了」、「防疫做的很好，池裡絕對沒病毒，還是幾乎無菌狀態，超乾淨的喔！」、「給酸民游的嗎」、「酸民的游泳池」等…

針對此圖，宜蘭文化局長呂信芳澄清說，網截取2016年童玩節水域水質圖片篡改數質，酸鹼值竟然只有PH1.6，是不實發佈的惡意訊息。而事實是童玩節在活動期間嚴密監控水質，戲水用水全面採用自來水，委請專業水質管理公司每小時採驗監控餘氯量、酸鹼值及水溫，每日公布檢測結果，並由宜蘭衛生局及第三公正單位每周至少各進行一次生菌數及大腸桿菌水質採檢等，以確保水質安全。

另，依據宜蘭縣游泳池相關規定，酸鹼值PH值應落在6.5至8.0範圍之內，童玩節7/2開園至今，每日檢測數質都在安全範圍之內。此外，在五大戲水設施入口處安裝防疫門，要求遊客入水前進行清消；於每日活動結束後，清洗水池及換水，也會在活動中隨時補水。