「口譯哥」趙怡祥明啟動8天訪美行　「國際台北不能淪為口號」　





▲趙怡翔。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

各政黨備戰年底九合一大選，曾任駐美代表處政治組組長的民進黨台北市議員參選人「口譯哥」趙怡翔，其行程相當有「外交味」，明（6日）將代表台灣前往美國華府參與智庫的兵棋推演。趙怡翔說，國際台北也不能淪為口號，必須實實在在地提升台灣在經貿、文化、教育、觀光及交通等層面的雙向連結。

趙怡翔5日表示，他接受美國政府委託美國智庫的計畫，6日將代表台灣前往華府進行兵棋推演。趙怡翔認為，在參選過程中赴美訪問比較偶見，但不應該放棄任何機會促進台灣的國家安全，讓國際社會更清楚台海和平與穩定的重要性。

趙怡翔說，這趟行程從7月6日至13日，主題將是「鞏固台灣的國家安全、推動台北的城市外交」。前後的連結點就是台灣必須走向國際，而作為首都的台北，更應擔任發展國際事務、參與城市外交的前鋒。

趙怡翔透露，為達成此目的，這趟行程除了國安交流外，也會拜會白宮等行政部門朋友、國際智庫、地方議員及當地僑領，並在美國智庫舉行台北地方事務的圓桌會議，進一步推動地方性質的交流與合作，包括研議未來簽訂首都間姐妹市的可能。

趙怡翔強調，在台北市長或市議員選舉過程中，相信市民關心未來台北將如何發揮軟實力，讓國際友人看到不同面向的首都。而國際台北也不能淪為口號，必須實實在在地提升我們在經貿、文化、教育、觀光及交通等層面的雙向連結。

根據趙怡翔規劃，7月7日至10日他將拜會拜會美國行政部門官員、智庫學者、地方議員、商界領袖、參與華府智庫舉行圓桌會議、與HFX國際安全論壇會晤、拜會僑領等；7月11至12日參與《戰略暨國際安全中心》（CSIS）舉行的兵棋推演、參與烏克蘭予台灣的經驗分享圓桌會議；至於7月13日，他則拜會美國在台協會華府總部、參與其他城市交流行程。