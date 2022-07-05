　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「口譯哥」趙怡祥明啟動8天訪美行　「國際台北不能淪為口號」　

▲趙怡翔。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲趙怡翔。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

各政黨備戰年底九合一大選，曾任駐美代表處政治組組長的民進黨台北市議員參選人「口譯哥」趙怡翔，其行程相當有「外交味」，明（6日）將代表台灣前往美國華府參與智庫的兵棋推演。趙怡翔說，國際台北也不能淪為口號，必須實實在在地提升台灣在經貿、文化、教育、觀光及交通等層面的雙向連結。

趙怡翔5日表示，他接受美國政府委託美國智庫的計畫，6日將代表台灣前往華府進行兵棋推演。趙怡翔認為，在參選過程中赴美訪問比較偶見，但不應該放棄任何機會促進台灣的國家安全，讓國際社會更清楚台海和平與穩定的重要性。

趙怡翔說，這趟行程從7月6日至13日，主題將是「鞏固台灣的國家安全、推動台北的城市外交」。前後的連結點就是台灣必須走向國際，而作為首都的台北，更應擔任發展國際事務、參與城市外交的前鋒。

趙怡翔透露，為達成此目的，這趟行程除了國安交流外，也會拜會白宮等行政部門朋友、國際智庫、地方議員及當地僑領，並在美國智庫舉行台北地方事務的圓桌會議，進一步推動地方性質的交流與合作，包括研議未來簽訂首都間姐妹市的可能。

趙怡翔強調，在台北市長或市議員選舉過程中，相信市民關心未來台北將如何發揮軟實力，讓國際友人看到不同面向的首都。而國際台北也不能淪為口號，必須實實在在地提升我們在經貿、文化、教育、觀光及交通等層面的雙向連結。

根據趙怡翔規劃，7月7日至10日他將拜會拜會美國行政部門官員、智庫學者、地方議員、商界領袖、參與華府智庫舉行圓桌會議、與HFX國際安全論壇會晤、拜會僑領等；7月11至12日參與《戰略暨國際安全中心》（CSIS）舉行的兵棋推演、參與烏克蘭予台灣的經驗分享圓桌會議；至於7月13日，他則拜會美國在台協會華府總部、參與其他城市交流行程。

►台東熱氣球、天空之鏡爽玩4日才1999元！

ET快訊
快訊／國1「5車連環追撞」！　回堵5公里
快訊／桃園死亡意外！工人9樓電梯井墜落慘死
快訊／趙小僑感動曝「母女合照」：一聽到寶寶哭聲我大哭
倪匡過世「遺體今低調火化」　媳婦周慧敏慟曝遺言：一切從簡
快訊／天母民宅國中女學生墜樓！　無生命跡象
偷買5張台積電「噴270萬GG了」！人妻崩潰：不敢跟老公說
況明潔高材生兒柏克萊碩士畢業！　揭「愛子瞞家人1事」：很驕傲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

翁茂鍾勾結警員偽造勞動記錄　監委批「有關係就沒關係」通過彈劾

「國民黨為選舉抹黑林智堅人格」　民進黨：別重製宇昌案潑髒水

曾踢爆李眉蓁論文抄襲　吹哨者吳佩蓉宣布參選高雄市議員

柯文哲自爆培養3接班人　黃珊珊：早知道柯想法

林智堅駁論文抄襲！余正煌「誌謝全文」曝：感謝林市長提供數據

蔣萬安訪商圈稱「月月辦活動」　黃珊珊：辦活動沒人潮也沒用

東區門戶企業「優先跳電」　黃珊珊嗆中央：不缺電會這樣？

「口譯哥」趙怡祥明啟動8天訪美行　「國際台北不能淪為口號」　

時代力量陳建大明「盼重塑大安南」　為選舉改名原因曝

快訊／羅智強子弟兵明告發林智堅　北檢將發函竹科管理局

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

9人7狗去澎湖全暈船！　「阿金」緊張到面壁

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

Lulu曝和黃宣是同↘胞～　讚他「地才型主持人」

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

遇車想插進賣場排隊線　團結防守成功：送啦！

男友神回避女友陷阱題XD　求生慾爆棚認真提問裝蒜

《非常律師禹英禑》朴恩斌超會演　自閉症律師開庭...甩開偏見！

翁茂鍾勾結警員偽造勞動記錄　監委批「有關係就沒關係」通過彈劾

「國民黨為選舉抹黑林智堅人格」　民進黨：別重製宇昌案潑髒水

曾踢爆李眉蓁論文抄襲　吹哨者吳佩蓉宣布參選高雄市議員

柯文哲自爆培養3接班人　黃珊珊：早知道柯想法

林智堅駁論文抄襲！余正煌「誌謝全文」曝：感謝林市長提供數據

蔣萬安訪商圈稱「月月辦活動」　黃珊珊：辦活動沒人潮也沒用

東區門戶企業「優先跳電」　黃珊珊嗆中央：不缺電會這樣？

「口譯哥」趙怡祥明啟動8天訪美行　「國際台北不能淪為口號」　

時代力量陳建大明「盼重塑大安南」　為選舉改名原因曝

快訊／羅智強子弟兵明告發林智堅　北檢將發函竹科管理局

首位韓裔數學家獲頒菲爾茲獎　許埈珥靠「里德猜想」威震數學界

17歲少女對得來速店員潑水　下秒遭「連轟2槍」慘死麥當勞

翁茂鍾勾結警員偽造勞動記錄　監委批「有關係就沒關係」通過彈劾

辜仲諒當選WBSC副會長　台灣參與國際體育組織最高職位

照顧完一輪換她確診！劉伊心全家「解隔出遊」美照連發

「2022竹塹國樂節」7／9日登場　連4週13場活動盛大開演

西安突宣布實施「7天臨時性管控」　公共場所關閉、餐廳暫停內用

快訊／國1南向后里段「5車連環追撞」1女送醫　回堵5公里

拘留所冷氣壞掉！日60多歲女行竊被逮　在警局「中暑亡」

林智堅爆論文抄襲　教部回應曝光「接獲檢舉4個月內完成查處」

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

政治熱門新聞

林智堅論文涉抄襲　本人回應了

「余正煌」是誰？　媒體人一查發現怪怪的

揪林智堅碩論「8、9頁大規模雷同」　他看傻眼了

快訊／他打臉陳明通：余正煌論文指導教授是李碧涵

徐巧芯再爆陳明通助林智堅洗台大學歷

林智堅論文被爆抄襲！　中華大學回應了

民進黨雙北市長人選　蔡英文「關鍵一句話」早己定調

快訊／羅智強子弟兵明告發林智堅　北檢將發函竹科管理局

新北市長將交棒給他？　侯友宜：尊重黨中央相關規劃

林智堅駁抄襲！親曝論文「3大不同」

LIVE／被爆論文抄襲！　林智堅最新記者會說明

林智堅駁論文抄襲！余正煌「誌謝全文」曝

快訊／沈榮津辦公室主任被曝「偷人妻」　行政院：調離主管職待查

四叉貓再槓柯文哲！　自認便當公道伯狂爆料

更多熱門

相關新聞

俄烏戰爭　美國明削俄實抑歐

俄烏戰爭　美國明削俄實抑歐

天主教教宗方濟各認為，必須警惕美國霸權。對於美國而言，俄羅斯加上烏克蘭必將成為可以主宰歐洲的霸權，是美國最大夢魘，因此這樣的做法即便不符合歐洲利益，但美國仍然積極搭攏歐洲國家來抗俄。俄烏之戰，表面上削弱俄國，實際上壓抑歐洲，是是美國一石二鳥的戰略大棋。

藥華藥6月營收2.77億「年增1023.8%」　美國持續雙位數成長

藥華藥6月營收2.77億「年增1023.8%」　美國持續雙位數成長

美國女籃明星「攜大麻菸油」遭俄關押

美國女籃明星「攜大麻菸油」遭俄關押

美「孤狼槍手」自稱歌手　驚悚MV彷彿預告

美「孤狼槍手」自稱歌手　驚悚MV彷彿預告

拿林智堅類比李眉蓁　鄭運鵬嗆：不倫不類

拿林智堅類比李眉蓁　鄭運鵬嗆：不倫不類

關鍵字：

趙怡翔美國2022

讀者迴響

熱門新聞

直擊Toyz與女友奈奈「路邊大方摸胸」

史上最貴iPhone！　iPhone 14全系列價格、規格爆料流出

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

朱俐靜早逝「這4女星也都罹乳癌走了」！

抄襲案大翻轉！指導教授：余正煌用林智堅的資料

「朱俐靜表姊」唐綺陽哽咽發聲！

猴痘12倍速突變超詭譎　兒童首例讓專家緊張

Lulu剛下工　聞朱俐靜噩耗崩潰！

朱俐靜驚傳癌逝！　享年40歲

黃金蟒纏繞轎車　在高速公路狂飆

朱俐靜癌逝！全台每天31人診斷罹乳癌　醫提醒「出現3徵兆」別拖了

女神剛分手！約他旅拍「忘情嘿咻」劇情驚呆

20歲女租屋內輕生亡　房東怒告求償千萬敗訴

福原愛「1句話打臉江宏傑」來台看兒女！回應被罵爆

林智堅論文涉抄襲　本人回應了

更多

最夯影音

更多
朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們
朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

9人7狗去澎湖全暈船！　「阿金」緊張到面壁

9人7狗去澎湖全暈船！　「阿金」緊張到面壁

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面