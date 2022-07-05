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大陸 大陸焦點 特派現場

劉鶴熱線葉倫傳擬鬆綁關稅　大陸外交部：有利於中美和全世界

▲▼中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務院副總理劉鶴5日上午與美國財政部部長葉倫（Janet Yellen）進行視訊通話，表達對美國取消對華加徵關稅和制裁、公平對待中企等問題的關切。大陸外交部新聞發言人趙立堅回應，關於關稅問題，中方的立場是一貫的、明確的，取消全部對華加徵關稅，有利於中美兩國，有利於整個世界。

趙立堅進一步指出，在此次通話中，中方表達了對美國取消對華加征關稅和制裁，公平對待中國企業等問題的關切，雙方同意繼續保持對話溝通。

他表示，據美國智庫機構測算，取消全部對華加徵關稅，將使美國通脹率下降一個百分點。在當前高通脹形勢下早日取消對華加徵關稅，消費者和企業就能早受益。

此外，美國財政部表示，財政部長葉倫（Janet Yellen）今（5）日與中國國務院副總理劉鶴通話時，對於中國「不公平、非市場經濟做法」表達關切。趙立堅也回應，注意到美方新聞稿中有指責中國「非市場貿易行為」的有關內容，美方的說法與事實不符。

趙立堅表示，過去40多年的事實表明，中國經濟的成功是改革開放政策的成功，也是發揮市場機制作用和發揮政府作用的有效結合的成功，這是中國經濟發展的寶貴經驗。中國的改革開放有利於中國，也有利於世界。這不僅促進了中國經濟發展，也為世界經濟繁榮作出了重要貢獻。

此外，趙立堅還強調，在此次視訊通話中，中美雙方就宏觀經濟形勢，全球產業鏈、供應鏈等議題，務實坦誠地交換了意見，交流富有建設性。雙方認為當前世界經濟面臨嚴峻挑戰，加強中美宏觀政策溝通協調，意義重大，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，有利於中美兩國和整個世界。

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