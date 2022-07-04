快訊／郝龍斌看衰藍營北市選情　蔣萬安爆私下找他溝通





▲國民黨台北市長參選人蔣萬安 。（圖／記者黃克翔攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對前台北市長郝龍斌日前聲稱，若北市副市長黃珊珊在北市長選舉中拿到2成選票、民進黨參選人就會當選一事，國民黨台北市長參選人蔣萬安今（4）日表示，郝的說法是想要激起支持者危機感，後來他有與郝通電話，表達自身想法，並希望未來選戰過程步調要一致，很多言論表達可以事先溝通。

針對民進黨北市人選，蔣萬安今日接受網路節目專訪時指出，蔣指出，現在看起來人選就是就是衛福部長陳時中、前副總統陳建仁以及前交通部長林佳龍，而民進黨機關算盡，不應考量各派系派誰出來，而是要提出符合市民需求的政見。

蔣萬安提到，基層民眾對政府防疫作為極度不滿，而去年守住疫情是靠民眾防疫意識，而今年政府僥倖心態、大內宣太超過，出包的問題包括沒快篩、沒口服藥、沒兒童疫苗，其原因來自指揮官太過武斷、不聽取建議。

蔣萬安認為，陳時中還是防疫指揮官、衛福部長，需要把防疫等本分做好，且每天仍破萬人確診，近百人死亡，相關專家也指出，秋冬季節可能會有疫情與流感的雙重爆發、以及猴痘等問題，必須要戒慎恐懼，而疫情剛開始時防疫政策荒腔走板，現在應該要努力守住，不要為了選舉以及政治考量，離開指揮官崗位。

蔣萬安強調，民眾對疫情感受深刻，去年能成功守住，是全民共同高度自律的結果，不能讓成功守下的疫情，成為任何人參選的墊腳石。

談到郝龍斌日前稱「黃珊珊拿2成票，民進黨會贏」一事，蔣萬安說，郝龍斌前市長的說法，是想要激起支持者危機感，後來也有跟郝通電話，表達自身想法與真實聽到的聲音，希望跟每位前輩溝通保持順暢，很多事情在電話上溝通最直接，而郝也有展現出他的本意，是希望能夠凝聚支持者，這些都可以理解，而未來很多言論表達可以事先溝通，不要什麼都不講，「若缺乏溝通會造成誤解，希望未來選戰過程步調一致，這點非常重要」。

至於與黃珊珊的互動，蔣萬安指出，他跟黃在各場合也很常碰到面，現在各自在崗位上為台北市解決問題，對於黃珊珊參選相關問題，他沒辦法幫忙回答，現在策略是往前衝刺面對未來選戰，爭取民眾認同與信任，成為最好的選擇。

外界也關心蔣萬安的選戰策略？蔣萬安指出，打選戰必須尋求各方支持力量，中央黨部會爭取議員、里長等選票極大化。根據歷屆市長選舉，國民黨在北市基本盤若是4成，必須先站穩再往外擴充，會朝向這目標努力，爭取市民最大認同與信賴。

至於「棄陳保黃」可能性，蔣萬安認為，民進黨可能會有相關操作，不過民進黨也有發現「抑蔣抬黃」戰略錯誤，導致捧殺捧得太高，但民進黨會如何算計，相信他們各自有盤算，而年底局勢變化很快，民調也會有所起伏，在民進黨確定人選之後，可能會出現提名行情，到時民調結果又會出現不同，至於棄誰保誰都是機關算盡，自己不是那種候選人。

蔣萬安提到，民進黨過去與白的合作已有先例，會有「棄陳保黃」也是有脈絡可循，但目前還很難驗證，會聽取各方評估參考。