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時力挺柯文哲批郝龍斌　「任用腐敗的人當秘書長有過一句道歉？」

▲▼台北市議員林柏勛批郝龍斌任內大巨蛋弊案。（圖／翻攝自Facebook／松山信義 林柏勛）

▲台北市議員參選人林柏勛批郝龍斌任內大巨蛋弊案。（圖／翻攝自Facebook／松山信義 林柏勛）

實習記者李密／台北報導

遠雄大巨蛋無法在台北市長柯文哲任內完工，前台北市長郝龍斌日前批評柯市府拿人民納稅錢賠償遠雄，將大巨蛋變成弊案。台北市長柯文哲1日不滿回應，「我是幫人家善後的，還恩將仇報」。對此，時代力量台北市議員參選人林柏勛發文節錄2017年北檢起訴書，指前總統馬英九任內擔任財政部長的李述德就「知法玩法」，批評郝龍斌是為了幫助國民黨獲得政權，硬說成卸任後才變弊案；時代力量國際中心主任劉仕傑也羅列李述德諸多圖利行為，不滿質問，任用這種腐敗的人，有沒有向社會說過一句道歉？

▼前台北市長郝龍斌。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院國民黨 捍衛國人健康 政府開放核災食品進口，對國人健康影響與危害 公聽會 郝龍斌。（圖／記者屠惠剛攝）

郝龍斌日前批評大巨蛋曾非法停工，後來又開工，且在通貨膨脹之下，從原本的260億變成360億，遠雄也準備要申請國賠。郝龍斌批評柯文哲縱容遠雄，拿人民的納稅錢賠償遠雄是不對的事。並提到2020年議約書北市府在報告的過程中，因通貨膨脹與貨物戰爭，所以要給遠雄額外好處，質疑「2020年哪來的通貨膨脹跟貨物戰爭？」柯文哲則在出席活動時不滿回應，「我是幫人家善後的，還恩將仇報」。

對此，時力北市議員參選人林柏勛1日節錄北檢2017年起訴書，「北檢調查，李述德在議約會議中，經北市府法規會人員及委任顧問公司人員多次反對，並提醒該約款變更恐違法造成招標不公平競爭，但李述德仍堅持採用遠雄巨蛋聯盟的主張，使台北市政府對地上權及營運資產的控管機制門戶洞開。」他表示，李述德曾在馬英九任內曾擔任過財政部長，是國民黨重要政治人物。

林柏勛說，大巨蛋案早在2017年起訴，審理到了今年2022年3月剛好遇到趙藤雄的限制出境期滿，但有可能逃亡，所以合議庭又另外裁定7名被告也限制出境出海到今年10月，而這7個人之中，就包含了李述德。他批李述德「知法玩法，明知違法依然要強渡關山」，質疑郝龍斌為了幫助國民黨重獲政權，硬要說成卸任後才變成弊案。林柏勛不滿表示「這不是弊案，什麼才是弊案？」呼籲郝龍斌收回言論，並同時點名蔣萬安，「您也認同這樣的說法嗎？」

此外，時代力量國際中心主任劉仕傑也在臉書發文批評，李述德圖利行為繁多，其中包含「增加禁止處分的例外條款，讓遠雄得興建『地上權住宅』牟利」、「提高請求違約金門檻並降低數額，使遠雄每次違約時可減免支付600萬」、「違法變更契約草案，使遠雄無須支付營運權利金，使北府少收取數十億權利金」等。劉仕傑質問郝龍斌，「任用這種腐敗的人當秘書長，有沒有向社會說過一句道歉？」

▼劉仕傑批郝龍斌大巨蛋弊案說「荒謬又可笑」。（圖／翻攝自Facebook／護台胖犬劉仕傑）

▲▼劉仕傑批評郝龍斌大巨蛋弊案說「荒謬又可笑」。（圖／翻攝自Facebook／護台胖犬劉仕傑）

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