線上申請E指通　台東申請輔具服務免出門

▲線上申請E指通揪便利。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

在疫情期間，為避免群聚感染，台東輔具暨生活重建中心針對身心障礙者、長照需求者輔具申請，推出「零接觸」線上服務，提升輔具服務便利性，讓民眾減少舟車勞頓奔波的不便並降低染疫風險，免出門即可透過手機或電腦線上申請輔具服務，民眾表示「真是太方便了」。

台東縣輔具暨生活重建中心於台東15個鄉鎮設置9個輔具據點、9個輔具便利站(包含蘭嶼、綠島)，提供在地機動性的輔具服務，讓民眾就近獲得服務資源，減輕舟車往來辛勞。

為了提供偏鄉有需求的民眾最便利服務，並因應疫情變化，輔具暨生活重建中心官網全面改版更新，新增線上申請功能，民眾在家透過即可線上申請，24小時專人服務，並搭配視訊服務，使用者上傳健康報告等文件，與治療師即時互動。另外，家中有長輩，不方便出門也可以透過線上視訊諮詢，不只是遠距醫療，更把觸角延伸到短期照護、線上申請福利服務，讓民眾在最短時間內取得輔具。

台東縣社會處長陳淑蘭指出，若有輔具評估、租借、維修、回收、媒合以及輔具使用訓練等需求，可至台東輔具暨生活重建中心官網：https://repat.taitung.gov.tw/ 線上申請，或來電洽詢089-232263轉9將有專人為您服務。