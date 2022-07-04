台東「藝起來我家」　耆老分享部落「旮祭來」由來

▲2022「藝起來我家」成功鎮庭院分享會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2022「藝起來我家」庭院分享會海岸線第2場活動，3日下午4時在台東縣成功鎮旮祭來部落-蔡忠勇頭目家舉行，現場嘉賓們對庭院形式的藝術下鄉活動除大力支持外，並表示今年度縣府文化處推出「藝起來我家」庭院分享會，將前往縣內不同鄉鎮，把藝文活動帶到地方家戶，歡迎鄉親前往聆聽。

縣長饒慶鈴表示「藝起來我家庭院分享會」從家鄉出發，說家鄉故事、唱家鄉的歌，除享受團隊演出，還可以聽聽主人家的故事分享，從家族遷徙史、童年趣事到與伴侶的相遇故事等，都是串起地方居民共同生活的回憶、凝聚地方共識，今年將在8鄉鎮舉辦「藝起來我家」庭院分享會，目前已舉辦4場，喜歡的民眾千萬不要錯過。

成功鎮庭院分享會開場由吳泰山耆老與大家分享部落「旮祭來」由來，以及日治時期的部落與和平國小位置，就在主人家門前接近海邊的地方，因海平面升高才遷移到現在的位置；接著主人家與大家訴說小時候放牛、在外打拼甘苦談以及回鄉的契機還有與太太相遇的愛情故事等，並由頭目與友人自組「鹹鹹樂團」帶來部落耳熟能詳、熱情動感的歌曲，主人家與主持人幽默對答，搭配樂團輕快曲風，民眾也跟著音樂起舞，熱鬧非凡。

文化處指出「藝起來我家」庭院分享會一直以來以參與鄉親生活、融合場域，帶來像是同樂會般的歡樂與人情味，為日常生活增添些許不一樣，拉近大家的距離。