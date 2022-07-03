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台東+347　饒慶鈴籲長者及相關行業人員快打第4劑

▲台東今日+347。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東今日+347。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣3日新增347位確診者，313名民眾戶籍或居住地分在台東、34名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案32726人、居隔者1246人。目前台東針對COVID-19確診者分流收治情況，截至7/2下午16點為止，住院收治人數為45人、加強版集中檢疫所為32人、居家照護現管人數有2488人。

台東縣衛生局表示，統計縣內目前共有4養護、6監所、1身障機構群聚事件監控中。今日養護機構部分，新增3住民確診；其餘機構無新增。

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國中小學生放暑假，不過幼兒園仍持續開園服務，因應滿6個月至5歲幼兒還沒有施打COVID-19疫苗，中央流行疫情指揮中心公布自7/1起無論之前是否曾領過幼兒免費快篩試劑，只要家中有2015/9/2(含)以後出生的0-6歲學齡前孩童，民眾都可持孩童健保卡至販售家用快篩試劑的實名制健保特約藥局及衛生所免費領取一份5劑家用快篩試劑，特別提醒民眾，家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，請勿使用於2歲以下幼童。

另外，台東縣長照機構已陸續為住民施打第4劑疫苗，提醒65歲以上長者(含55歲以上原住民長輩)7/31前至醫療院所施打任1劑疫苗，均可獲得最高500元衛教品及2劑家用快篩試劑，請鼓勵長輩接種，醫療院所、衛生所接種時間請參考台東縣衛生局官網(https://www.ttshb.gov.tw/ )公告。

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