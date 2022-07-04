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2022食育力城市大調查　台東縣再度蟬聯五星城市

▲台東縣再度蟬聯食育力5星城市之一。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣再度蟬聯食育力5星城市之一。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2022《食力》食育力城市大調查出爐，台東縣食育推廣的成效受到多數民眾及營養師團體肯定，再度蟬聯食育力5星城市之一，食力雜誌特別於4日舉行頒獎典禮頒贈5星城市獎座。

縣長饒慶鈴表示，近年縣府以「台東慢食節」及「部落食尚」打響了台東品牌，讓更多人開始注意以「食」為核心，從重視食物的生長地域、順應食材的烹煮、保留原味減少調味及降低食物受環境荷爾蒙影響等議題，讓食育教育成為我們現代必須瞭解的課題。除了聞名全台的台東慢食節，其實在學校食農教育和全民食育上，也結合在地飲食、農業和原民文化，將食育深耕在台東這片土地上，藉由發展慢經濟，才能徹底展現食農價值。

食力雜誌副總編輯林玉婷指出，為了讓全台22縣市的食育作為有共同指標可以檢視，《食力》去年首次參考全球最有系統化推動食育的日本《食育基本法》及4次食育推進基本計畫（2006～2025年），擬定4大構面「農業與環境、教育與文化、健康與營養、食安與衛生」共34項客觀指標，且針對22縣市民進行網路問卷調查進行評比。而今年調查評比結果，由台東縣與花蓮縣、宜蘭縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市奪下「食育力五星城市」。

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