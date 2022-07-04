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他專營「非洲獵殺行程」狂PO動物屍照　終得報應！遭行刑式爆頭亡

▲▼住在南非的55歲男子納德（Riaan Naude）為遊客提供打獵體驗服務，行徑殘忍，最終他本人也慘死槍下。（圖／翻攝自Facebook／Riaan Naude）

▲南非一名55歲男子為遊客提供打獵體驗服務，行徑殘忍，最終本人也慘死槍下。（圖／翻攝自Facebook／Riaan Naude，下同）

記者張寧倢／編譯

居住在南非帕拉博魯瓦（Phalaborwa）的55歲男子納德（Riaan Naude）經營一個專業打獵團隊，招募遊客體驗打獵活動，將野生動物殘忍殺害後，當作戰利品開心合照，再繼續PO網攬客。不過，如今他卻遭到報應，當地警方證實他被人近距離開槍，死於一場冷血的「行刑式槍殺」。

▲▼住在南非的55歲男子納德（Riaan Naude）為遊客提供打獵體驗服務，行徑殘忍，最終他本人也慘死槍下。（圖／翻攝自Facebook／Riaan Naude）

▲納德（左）時常在臉書帳號分享打獵「成果照」，並藉此招攬許多顧客。

英國《太陽報》引述當地媒體報導，納德平時經營著一個名為「專業非洲狩獵」（Pro Hunt Africa）的團隊，收錢帶著遊客體驗殘忍的打獵活動。納德的臉書帳號可見，他平常獵殺了長頸鹿、獅子、大象和斑馬等許多野生動物，還會替顧客與「戰利品」合照，照片中動物屍體被擺出各種合照姿勢，再藉這些狩獵紀錄的文章繼續攬客，行徑相當冷血。

▲▼住在南非的55歲男子納德（Riaan Naude）為遊客提供打獵體驗服務，行徑殘忍，最終他本人也慘死槍下。（圖／翻攝自Facebook／Riaan Naude）

▲納德以獵槍殘忍殺害許多動物，不料他也遭到相同方式對待，被人槍殺慘死。

然而，納德日前卻被發現倒臥在南非林波波省（Limpopo）馬肯路（Marken Road）上的一輛卡車旁，車內發現2把獵槍、衣服、水、威士忌和睡衣。警方發言人Mamphaswa Seabi證實，員警到場後發現他朝上仰躺，頭上與臉上全都是血，遭到「行刑式槍殺」當場死亡。

▲▼住在南非的55歲男子納德（Riaan Naude）為遊客提供打獵體驗服務，行徑殘忍，最終他本人也慘死槍下。（圖／翻攝自Facebook／Riaan Naude）

▲光是納德在臉書PO出的照片，便可推測其經營團隊殺害的動物數量可見一斑。

致力於打擊犯罪的非營利組織「Heritage Protection Group」表示，當天納德發現卡車過熱後將車子停在路邊，此時卻有另一輛白色皮卡車停在他的卡車旁，2名男子走下車，其中一人近距離朝他開槍，接著他們偷了一把手槍後逃離命案現場，附近一名牧牛人聽見槍響後目睹白色車輛揚長而去。不過，報導並未提及兇嫌下落或後續調查進度。

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