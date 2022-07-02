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專家籲出遊別赤腳！　小心染上「非結核分枝桿菌」難根除

▲芙蓉山拾獲藍腹鷴鳥蛋 幼鳥孵化長成重返山林。（圖／嘉義林區管理處提供）

▲畜衛所提醒，路邊看到野生動物死亡幫忙送驗，一定要注意安全。（示意圖／嘉義林區管理處提供）

記者許展溢／台北報導

農委會家畜衛生試驗所近5年野生動物細菌性疾病病原統計，發現有5例為非結核分枝桿菌（NTM）感染所引起，症狀為消瘦、衰弱或發現時已死亡，肉眼可見病變為全身多發性膿樣或肉芽腫結節。案例來源有動物園、收容中心和路邊等兩大類，且NTM可能感染人類，家衛所籲民眾，雖染上風險低，但戶外土壤、水質都有此菌，尤其出遊最好別赤腳。

畜衛所表示，動物案例來源第一類為動物園或收容中心等圈養或救傷的動物，其中動物園感染的有蛇頸龜、藍腹鷴和水鹿，其他為石虎等，第二類為倒臥路邊動物，為雪貂感染。

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畜衛所受訪說明，感染案例大部分在動物園跟特生中心，尤其不少是狀況不好的動物受傷被送過去後發生，因非結核分枝桿菌廣泛存在於自然界，可見於環境水或土壤等，此狀況就像農夫有了傷口繼續工作，容易感染。以動物為例，都是等到疾病無法治好、暴斃等特殊情形才會知道染上了。畜衛所指出，收到民眾幫忙送的案例也很多，如石虎、白鼻心和鼬獾等都很常見，只是實際上最後鑑定出有此病例的不多。

▲▼石虎。（圖／農委會提供）

▲畜衛所指出，近年發現有石虎染上非結核分枝桿菌。（示意圖／農委會提供）

畜衛所表示，NTM多屬環境性常在的細菌，是動物衰弱時感染造成結節性病變的機緣性病原，「所有NTM都可能感染人類，屬於人畜共通傳染性病原」，人類感染NTM的途徑，常見有傷口接觸病原而形成的較難癒合的傷口，或藉由吸入NTM而引起的肺炎、頭頸部或胸腔淋巴腺炎。前述病患常為免疫低下者，如愛滋病患、癌症化療病患、糖尿病患及器官移植病患等。

畜衛所指出，不同NTM的致病力與治療方法有所差異，容易產生抗藥性，有些種類感染後很難根除，要交由專業醫師診治。畜衛所提到，在國外有多起感染情況，只是目前台灣沒有人類感染到的統計案例。

不過，畜衛所強調，該菌通常不會感染動物或人類，只是「傷口接觸病原或免疫低下病患接觸病原時」仍有可能感染，這是屬於機會性感染，呼籲民眾出外遊玩時需注意自身衛生，避免赤腳，若有傷口時需保持傷口乾淨，同時避免接觸野生動物外，若在路邊看到野生動物死亡幫忙送驗，一定要注意自身安全。

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