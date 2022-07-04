整合「屏東芒果」 國際品牌　獅子鄉長周英傑籲中央支持

▲獅子鄉長周英傑籲請中央支持原鄉部落跨域扶植芒果產業升級 。（圖／獅子鄉公所提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

原鄉芒果產業兩年多來遭受疫情打擊，除2021年3月高溫乾旱農災及枋山Delta入侵，今年又遭雨害致使產量銳減，造成芒果農收入縮水，有鑑於芒果原鄉族人重要經濟來源之一，縣鄉著手對芒果進行研究與扶植，希創造更多的產能及產量，提昇部落族人的生活品質。

根據縣府原民處統計，縣內原鄉芒果產地以來義、春日、獅子鄉為主芒果產業深具發展潛力；原民處特別爭取原住民族委員會補助原鄉芒果產業扶植計畫先期規劃，希望透過計畫深入了解原鄉現有種植芒果狀況與發展，委託專案輔導團隊屏東大學派員輪流到三個原鄉部落辦理芒果產業資源整合說明會，共謀芒果產業升級，獲得來義、春日及獅子鄉公所及農民支持與肯定。

獅子鄉鄉長周英傑指出，鄉內芒果產業面積超過608公頃，約有500戶農戶投入種植，以愛文芒果為主力，年產量約730萬公斤，品質穩定且果粒碩大鮮美，甜度破表，果香四溢，勻稱色澤的鮮黃果肉讓人食指大動，品質絕對禁得起國內外頂級市場考驗，可惜單一鄉鎮要建立個別農產品項如「芒果」的國內外頂級銷售通路不易。

因此，周鄉長特別感謝縣府原民處能提報原鄉芒果產業扶植跨域整合計畫，協助原鄉芒果產業提升，也懇切請求中央原民會支持原鄉芒果產業振興計畫，協助建立品牌識別、包裝設計優化、生產採收設備升級與國內外頂級通路開拓等。

專案輔導團隊屏東大學郭子弘助理教授強調，各國都有清楚的水果品牌，如紐西蘭奇異果、澳洲無籽葡萄、華盛頓的櫻桃與日本的青森蘋果等，盼透過產品綁地名的策略，展現區域供貨能量，打亞洲盃，進軍海外市場。

像「青森蘋果」發源地的青森縣，面積比屏東縣大，人口大約120多萬人也比屏東縣多，但只主打「青森蘋果」，其各別鄉鎮單打獨鬥不易，或許，整合屏東原鄉產業並連結平地鄉，可主打共同品牌，在國際市場比較能爭取到國際通路商機，建立「屏東芒果」在國際消費者市場的品牌地位。