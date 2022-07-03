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台灣芒果在澳門「3天2次確診」！　農委會：檢驗不符合科學

▲▼台灣芒果。（圖／記者許展溢攝）

▲防檢局認為，澳門檢驗不符合科學。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

澳門政府昨晚表示，7月1日再從台灣進口的芒果外包裝驗出新冠病毒陽性，將暫緩品牌商入口申請一週，這是3天內第2次在台灣芒果發現新冠病毒。農委會防檢局今（3日）回應，此檢驗及限制措施並不符合科學。

防檢局表示，依據目前科學研究，並未發現有COVID-19 病毒透過水果傳染人，此檢驗及限制措施並不符合科學外，迄今仍未接獲澳門官方正式通知，且自今年6月15日後即未有輸出業者向該局申請芒果輸往澳門，倘有接獲澳門消息，將轉致衛生單位調查。

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防檢局強調以檢出COVID-19為理由影響國際貿易，從前年的11月起在WTO/SPS委員會就有許多國家包含加拿大、歐盟、印度、美國等國對中國陸續提出關切，顯示該項措施不合理。防檢局最後呼籲，澳門當局應依照國際規範採行符合科學及風險管控之適當措施，以維貿易順暢。

澳門政府指出，本批運來的芒果共5箱50公斤，已經全數封存，沒有流入市面，將進行銷毀處理，即日起，市政署暫緩涉事品牌商的入口申請，為期一週。

澳門政府提到，市政署一直參照國家對冷鏈食品新冠核酸抽樣檢測的相關技術準則，嚴格執行「外包裝全消毒、內包裝全檢測」措施，已先後在來自阿根廷、波蘭、越南、印尼、香港的冷鏈及奶製品的食品、內外包裝發現新冠核酸檢測呈陽性，「相關措施的推行是為了保障澳門市民免受新冠病毒感染，並不針對任何國家和地區。」

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