澳門政府：3天兩次從台灣芒果驗出新冠病毒　將全數封存銷毀

▲台灣芒果。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

澳門政府2日晚間表示，7月1日再從台灣進口的芒果外包裝驗出新冠病毒陽性，將暫緩品牌商入口申請一周。澳門政府並強調，這是3天內第二次在台灣芒果發現新冠核酸檢測呈陽性。

澳門政府指出，本批運來的芒果共5箱50公斤，已經全數封存，沒有流入市面，將進行銷毀處理，即日起，市政署暫緩涉事品牌商的入口申請，為期一周。

澳門政府提到，市政署一直參照國家對冷鏈食品新冠核酸抽樣檢測的相關技術準則，嚴格執行「外包裝全消毒、內包裝全檢測」措施，已先後在來自阿根廷、波蘭、越南、印尼、香港的冷鏈及奶製品的食品、內外包裝發現新冠核酸檢測呈陽性，「相關措施的推行是為了保障澳門市民免受新冠病毒感染，並不針對任何國家和地區。」

澳門政府說，將繼續嚴格落實特區政府的防疫政策，堅持把好入口關，嚴密篩查冷鏈食品及水果一類需衛生檢疫的貨品，做好防疫檢測，盡一切努力降低輸入風險，對澳門居民健康負責。

澳門政府還說，已對存放該批貨品的周邊環境進行徹底消毒，將曾接觸貨物的人員資料交衛生部門調查跟進，「市政署一直要求商號嚴格對進口食品外包裝作清潔消毒，並呼籲市民要勤洗手，共同做好防疫工作。」

澳門政府強調，自本波疫情爆發後，市政署持續加強對進口冷鏈食品及水果的外包裝清潔消毒，每周平均消毒的數量約10萬箱，加大對檢疫食品的抽檢樣本數量，一月至今已抽檢了55000個樣本，「按照衛生局的防疫指引，冷鏈食品從業員每48小時需接受一次新冠病毒核酸檢測。」