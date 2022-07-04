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Omicron疫情肆虐　兒童MIS-C休克比率達3-7成

▲台南市立安南醫院兒科宋玉蘭醫師表示，兒童多系統炎性症候群MIS-C休克比率達3至7成，家長要緊密觀察儘速就醫。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市立安南醫院兒科宋玉蘭醫師表示，兒童多系統炎性症候群MIS-C休克比率達3至7成，家長要緊密觀察儘速就醫。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

自2020年新冠肺炎肆虐全球之後，至今已歷時2年多，全球已有5億3千多萬人罹病，其中630多萬人更因染疫而死亡！國內感染新型冠狀病毒人數也已突破3百萬，死亡人數超過5千人！兒童MISC休克比率達3-7成。

台南市立安南醫院兒科宋玉蘭醫師表示，最近這一波Omicron BA.2的疫情，孩童的罹病人數比先前疫情更多，甚至還有孩子因此不幸染疫離世。根據國外研究報告數據統計發現，18歲以下感染的孩子約佔患病人數的1成，不同研究數據間雖略有差異但主要以輕症為主，常以發燒及呼吸道症狀為表現，部份孩童會出現腸胃道症狀或紅疹情形，通常會在2週內康復。隨著Omicron變異株的大流行，無論在美國或香港，都可見哮吼、熱性痙攣、橫紋肌溶解症甚至腦炎、腦水腫等發生率增加趨勢，其中重症孩童中約9成無接種疫苗。

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宋玉蘭醫師也說，雖然有文獻提及具潛在疾病因子的孩童有較高感染風險，但目前並無文獻提到可有效預防病童從輕症惡化為重症方法，因此臨床上只能觀察重症之前驅症狀，若有下述相關症狀出現，家長即應趕緊帶小孩就醫診治，舉如：
1、發燒超過48小時或高熱大於攝氏39度並合併發冷或盜汗。2、燒退後仍活力不佳、呼吸急促或胸悶胸痛。3、持續嘔吐。4 、出現脫水現象，超過12小時無進食或解尿。

宋玉蘭醫師強調，若出現意識不佳、抽搐、呼吸困難包含出現胸凹、血氧飽和度下降至94％或以下、唇色發紫發白或四肢冰冷合併皮膚出現大理石斑及盜汗情況，都應緊急送醫為上。

宋玉蘭醫師並提到部份患童罹患新冠肺炎後，可能會出現兒童多系統炎性症候群（MIS-C），通常病發在第2至6週。病童會出現3天以上發燒，外觀上類似川崎氏症，眼睛出現非化膿性結膜炎和身上有皮疹，加上此症候群會波及多重器官，因此腸胃、肝、心臟及凝血功能都可能會受到影響，此外，發生休克比率可高達3至7成，千萬不可小覷。故此，在罹患新冠肺炎後2至6週，孩童若再出現持續發熱，合併頭暈、眼睛充血、皮膚紅疹、嘔吐、腹瀉或腹痛狀況時，千萬務必趕緊就醫莫拖延。

宋玉蘭醫師指出，感染新冠肺炎，大家也關注的另一焦點就是「長新冠」。根據世界衛生組織WHO的定義為確定或可能感染後的3個月內，至少維持2個月或以上且無法用其他診斷所解釋的症狀，就是所謂的「長新冠」狀態。「長新冠」狀態症狀多達百種以上，臨床常見症狀為疲倦、呼吸喘、咳嗽、認知障礙等，目前對於孩童「長新冠」狀態的研究仍然有限，從目前的研究報告顯示，大部分症狀持續時間不會超過12週。面對新冠肺炎疫情，預防「三寶」仍為首要任務，所以戴口罩、勤洗手及疫苗接種，都是守護自身健康的不二法門。

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關鍵字：

Omicron疫情兒童MIS-C休克

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