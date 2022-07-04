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iPhone越用越卡？　「5個警告標誌和現象」觀察裝置出現什麼問題

▲▼滑手機,分手,追劇。（圖／記者曾筠淇攝）

▲iPhone用戶有時會覺得手機越用越卡。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者吳珍儀／綜合報導

iPhone用戶是否有手機越跑越慢、電池續航變差和掉電加速這些問題呢？根據外媒《太陽報》報導，可以從iPhone「5種跡象」來觀察。

電池健康度

手機鋰離子電池本來就有其使用壽命，iPhone大概使用超過兩年，或是約500個充電週期，電池容量大約就會剩下80%。這代表可以使用10小時的iPhone，現在僅能續航8小時。建議用戶更換電池或是新機。

運行緩慢或隨機重啟

iPhone會在一般溫度或溫度太高下重啟，若是在過熱的狀態下重啟，就會嚴重損壞包含電池等零組件。

攝影機、麥克風提示燈

蘋果在2020年後的iOS更新中新增攝影機、麥克風提示燈功能，當用戶開啟麥克風或鏡頭時，會在螢幕上方出現綠色或橘色顯示光點，當用戶未開啟麥克風或是未在進行螢幕錄製等功能時，要當心是否有人在偷窺自己的設備。

用戶可從「設定」＞「一般」，點選「軟體更新」，確認iOS更新到14或15。並從「控制中心」觀察哪些APP有使用過麥克風紀錄。若有不尋常的APP開起相機或麥克風，代表可能有人在偷窺手機。

重影觸摸

指的是用戶並沒有下任何指令或手勢，iPhone在無人觸控的情況下自動觸控螢幕跟點按某些選項。這可能代表螢幕有進水，用戶應盡快將手機送至維修站，避免問題擴大。

手機是否進水

當iPhone進水時，可能失去保固，並衍生昂貴維修費用。如何簡單測試iPhone是否進水，可觀察iPhone側邊的SIM卡槽的液體接觸指示器 (LCI)，當手機接觸到水分，顯示器會變成紅色。不過因為LCI顯示條很小，自行檢查需使用光線往裡面照，比較容易看清楚。

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