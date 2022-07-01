蘋果新機沒發布「這國」iPhone全漲價　買手機要多花近9000元

▲日本iPhone全面漲價。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

根據外媒報導，蘋果提高日本 iPhone 機型的價格，對日本消費者來說，買一台iPhone將增加接近20%的成本。蘋果此次調漲的主因，可能與日圓持續走跌，最終仍影響進口產品售價。iPhone 13 Pro Max 1TB漲價後的價差甚至接近9000元新台幣。



Nikkei Asia報導指出，iPhone 價格在 Apple Japan 網站上更新，蘋果目前最便宜的 iPhone 是 64GB 第三代 iPhone SE，從 57,800 日圓漲到了 62,800 日圓，上漲5,000日圓，折合換算台幣約上漲1100元。配備 128GB 存儲空間的入門級 iPhone 13 Pro 現在售價 144,800 日圓，而之前的價格為 122,800 日圓，上漲22,000日圓，約新台幣4,840元。價格越高的型號價差越大，iPhone 13 Pro Max 1TB ，從原先的194,800 日圓上升至 234,800 日圓，漲幅達到40,000日圓，約新台幣8,800元。

原先日本的 iPhone 價格甚至低於美國，但日圓在過去三個月中相對於美元貶值約 15%，這也對進口產品的價格產生了影響。儘管價格上漲，但 iPhone 在日本的銷售似乎表現不錯。最近的研究表明，新的第三代 iPhone SE在亞洲國家賣得很好，佔 4 月份當地智能手機銷量的 18%。

目前，其他蘋果產品在日本的價格似乎保持不變，但有趣的是，蘋果並沒有等到 iPhone 14 推出才改變價格，這可能也預示了 iPhone 14 在日本的首發價格將高於去年 iPhone 13 的首發價格。

值得注意的是，iPhone 的價格在世界其他地區也越來越貴。今年早些時候，新款 iPhone SE 在美國以 429 美元的價格推出，比上一代產品高出 30 美元。在這種情況下，價格上漲可能與通貨膨脹和零件短缺有關。