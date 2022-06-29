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5G相關晶片研發未達預期　分析師：2023年iPhone將續用高通晶片

▲蘋果位於土耳其的商店。（圖／路透社）

▲預期蘋果將繼續採用高通晶片。（圖／路透社）

記者陳俐穎／綜合報導

天風國際分析師郭明錤在Twitter上表示，最新調查發現，蘋果的iPhone 5G基頻晶片研發可能已經失敗，因此，高通將繼續成為2023年新款iPhone的5G晶片獨家供應商。

他表示，高通將為2023年款iPhone供應100%的基頻晶片，而非先前預計的20%。與此同時，蘋果將繼續開發自主的5G晶片，但晶片開發以及實際應用於iPhone和其他產品還需要更多時間。

過去幾年，蘋果一直在努力開發自己的5G基頻晶片，從而擺脫對高通晶片的依賴。郭明錤此前曾預測，蘋果2023年款的iPhone將採用自主設計的晶片，而不是高通晶片。

目前尚不清楚蘋果研發失敗的原因，過去多年來，蘋果一直試圖減小對高通的依賴。蘋果和高通曾進行過一場曠日持久的法律戰，蘋果還曾計劃在2020年款iPhone中使用英特爾的5G晶片，然而英特爾的晶片無法符合蘋果的要求。

蘋果最終於2019年與高通達成和解，隨後在iPhone和iPad產品線中普遍使用高通的5G晶片，但蘋果也在推進這類晶片的自主開發，甚至收購了英特爾的部分業務，以搶占先機。此前有傳聞稱，蘋果的基頻晶片將於2023年做好準備。去年，高通甚至預計，到2023年iPhone中只有20%的調製解調晶片是由高通提供的。但根據郭明錤的最新消息，高通可能還會為至少兩代的iPhone大量提供這類晶片。

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