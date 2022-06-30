要iPhone用戶無縫跳槽　Google羅列10大換機理由

▲Google換機App支援安卓12手機。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俐穎／綜合報導

Google宣布，所有Android 12系統的手機都支援iOS上的Switch to Android App，可以允許iPhone用戶將自己的數據資料傳輸到安卓手機、裝置，此外Google也發布了「跳槽安卓的10大理由」。

先前適用於iPhone的Switch to Android應用僅限與Google自家的Pixel手機，不過Pixel的數量有限。通過Switch to Android應用，購買安卓手機的iPhone用戶，可以使用Wi-Fi或Lightning轉USB-C數據線將iPhone連接到Android手機，複製App、照片、聯絡人和訊息等數據，實現無縫過渡。

Google為Android 12手機提供新功能的同時，還發布內容關於iPhone用戶為什麼應該切換到Android手機的文章。Google的文章中提到，使用安卓系統的十大好處，包含「自由的Gboard輸入法」、「隨時隨地都能視訊通話」、「音樂串流服務」、「Google Play的多元App」、「保障隱私權」、「多裝置串聯」、「多元的Google官方應用程式」、「鄰近分享功能」、「自訂易主畫面」、「貼心無障礙功能」。

蘋果也有適用於Android手機的「Move to iOS」 應用，與Google的App相對應。專為Android切換到iPhone而設計，允許傳輸消息、聯絡人、日曆、照片等數據。