新娘是鱷魚！墨西哥鎮長抱「7歲嫩妻」甜蜜遊街　民眾嗨喊：親一下

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥南部小鎮聖佩德羅瓦梅盧拉（San Pedro Huamelula）存在一種古老傳統，認為當地領袖和鱷魚結婚能夠為村莊帶來財富，鎮長於是遵循這項習俗，和一隻7歲的鱷魚舉行婚禮，民眾都開心祝福。儀式上鱷魚穿上白紗，被新郎親吻、舉高轉圈，氣氛十分歡樂。

《每日郵報》報導，這場特別的婚禮在瓦哈卡州聖佩德羅瓦梅盧拉舉行，新人是鎮長索薩（Victor Hugo Sosa）和一隻7歲的鱷魚。這隻鱷魚名為「小公主」（Little Princess），被認為是代表大地之母的神，與當地領袖的婚姻象徵神與人類的結合。

▲▼ 索薩和穿上婚紗的小公主完婚。（圖／路透）

這場婚禮色彩繽紛，人們在傳統音樂陪伴下一面開心跳舞，一面起鬨要新郎親吻新娘。他們為鱷魚披上白紗，並暫時綁住牠的嘴巴，避免造成不必要的傷害，索薩也多次親吻小公主。當他抱起鱷魚遊街時，民眾紛紛用帽子為鱷魚搧風，節日氣氛濃厚。

負責策劃婚禮的長老阿吉拉爾（Elia Edith Aguilar）表示，準備這場儀式帶給她許多快樂，「這是一項非常美好的傳統」，受託主持婚禮是她的榮幸，也坦言事前為了新娘的「禮服」苦惱許久。

事實上，這項傳統可以追溯到幾世紀以前，西班牙統治下瓦哈卡州的原住民社區Chontal及Huave，代表祈求大自然的恩惠。索薩說明，「我們向大自然獲取足夠的雨水、足夠的食物，這樣我們才能在河中捕魚。」

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