福景001船員再1人獲救！　「工程船遇颱風沉沒」26人失聯持續搜救

記者任以芳／綜合報導

大陸海上工程船「福景001」輪2日凌晨在廣東陽江附近海域防臺錨躲避颱風「芙蓉」，疑似海上風向太大，導致船身錨鏈斷裂，走錨遇險。當時有30名船員棄船逃生，只救回3人。今（4日）淩晨最新消息指出，廣東省海上搜救救起1名「 福景001」輪失聯人員，生命跡象穩定。

▲廣東陽江海域浮吊船「福景001」輪走錨遇險，今（4日）又一人獲救 。（資料圖／翻攝 香港飛行隊）

綜合陸媒《紅星新聞》、《澎湃新聞》等報導，大陸海上風電場項目施工浮吊船「福景001」事故發生後，約30名船員棄船逃生。當天有3人經香港特區政府飛行服務隊救起，其餘27人落水失聯。截至目前，今又有一名船員獲救，還有26人處於失聯狀態。

「福景001」已於到昨3日12時左右沈沒，搜救隊還在持續搜索失蹤船員。根據一位同在陽江附近海域錨地避臺風的船員吳先生指出，「我們的船當時在『福景001』輪附近，船體移動不斷發出求助訊號，生活區進水了！」當時實在太緊急，很多船走錨，有相撞危險。

▲「福景001」輪沉沒。 （圖／翻攝香港飛行服務隊）

據每日經濟新聞報導，「福景001」輪是上海華景智雲海洋科技有限公司的船隻。該公司相關負責人表示，「『福景001』當時所處的避風錨地依然離颱風很近，天氣十分惡劣，風力也很強，當時浪高一度達到10米左右，給錨鏈的拉力太大，導致錨鏈斷裂，船身不受控制。

該負責人證實，「事故發生時，所有船員有穿救生衣棄船離開。」

外界也質疑，為何颱風天還要出任務？大陸國家防總副總指揮、應急管理部部長黃明颱風調度會議時強調，要全力做好「福景001」輪走錨遇險搜救工作，千方百計搜救失聯人員。同時，記取教訓，落實防颱風「船回港、人上岸」，堅決防止類似事件再次發生，徹底調查，依法規嚴厲追責。

