國台辦稱中國擁台灣主權　國民黨轟：中共從未統治過台灣





▲ 國台辦發言人馬曉光。（圖／視覺中國）

記者羅婉庭／台北報導

針對中國大陸國台辦發言人馬曉光今（29）日宣稱，中華人民共和國中央政府（PRC）1949年10月1日取代中華民國政府（ROC）成全中國唯一合法政府、在國際上唯一代表，並且完全享有行使中國的主權，其中包含對台灣的主權。對此，國民黨嚴正提出2點聲明：一、中華民國一直是主權獨立國家、二、中華人民共和國從來就沒有統治過台灣」。

國民黨表示，國台辦的說法不但傷害台灣人民的感情，而且不利於兩岸關係的和平發展。中華民國自1912年以來一直是主權獨立國家，至今已經111年，並依照《中華民國憲法》持續在台澎金馬自由地區實踐民主憲政、保障自由與普世人權，得到海內外華人與世界各國的支持與認同。

國民黨指出，中華民國從民國34年（1945）10月25日起，即在法律上與事實上行使對台灣的領土主權，並得到各國尊重與承認。此一恢復主權的事實，於民國41年（西元1952年）4月28日中華民國與日本簽訂《中日和約》後，得到確認，與中華人民共和國毫無關係。中華人民共和國過去和現在沒有一天統治過臺灣。

此外，對於中國大陸指稱台灣海峽是中國的「內海」，國民黨則表示，絕不接受此項說法，國民黨更堅定支持世界各國依照國際法在台灣海峽的合法航行、飛越權利，也相信相關國家航行台灣海峽，有助於台海和平與台灣安全的立場，始終如一，而國際之間對於本議題的各種不同見解，應交由法律專家學者進行討論。