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大陸 大陸焦點 特派現場

朱立倫指「會聲援香港民主」　國台辦：多說有利兩岸和平的話

記者蔡儀潔／北京報導

香港回歸25週年備受台灣各界關注，國民黨主席朱立倫今（1）日指出，會聲援香港的民主自由。對此，國台辦回應稱，希望有關人士多說有利於維護兩岸關係和平發展的話，多做有利於促進雙方交流互動的事，而不是相反。

▲▼ 國台辦，朱鳳蓮 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者蔡儀潔攝）

朱立倫今日受訪表示，香港的自由不斷被緊縮、民主受到嚴重打擊，媒體與個人的言論自由受限，我們會始終堅持立場，聲援香港的民主自由，願終有一日，人們不是紀念香港回歸任何政權，而是歡慶香港終於回歸自由。

對此，國台辦發言人朱鳳蓮回應道，25年來「一國兩制」實踐在香港取得的成就有目共睹並越來越展現出強大活力，香港正處在由亂到治、由治及興的新階段。

她接著指出，台灣一些人是非不辨、黑白不分，肆意歪曲香港回歸以來的發展和「一國兩制」成功實踐，完全是出於意識形態的偏見和投機，希望有關人士多說有利於維護兩岸關係和平發展的話，多做有利於促進雙方交流互動的事，而不是相反。

▲行政院長蘇貞昌接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）

另外，行政院長蘇貞昌痛批「中國的所謂一國兩制，根本不堪檢驗」。立法院長游錫堃則認為，香港的不幸遭遇，也是對全世界的警示。

朱鳳蓮對二人的看法指出，「台獨」頑固分子蘇貞昌、游錫堃之流跳出來詆毀「一國兩制」成功實踐，充分暴露謀「獨」分裂本質，他們顛倒黑白、欺騙輿論，為謀一黨私利，操控媒體、豢養網軍、打擊異己、鉗制輿論，為達政治目的無所不用其極，不惜以卑劣手段進行各種政治操弄，有何資格和臉面談民主自由?

她表示，香港回歸祖國25週年，歷經風雨，浴火重生，展現蓬勃生機，事實證明，「一國兩制」具有強大生命力，是確保香港長期繁榮穩定、維護香港同胞福祉的好制度。

朱鳳蓮最後指出，在香港由亂到治、由治及興的發展大勢面前，「台獨」頑固分子任何惡意攻擊抹黑「一國兩制」謀取政治私利的行徑都是徒勞的，必將遭到歷史唾棄。

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