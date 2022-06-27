6小時內2度酒駕拒測！高雄男噴18萬　警搖頭：到底是有多愛喝

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名陳姓男子（53歲）24日下午5時許騎機車在旗津區被警方攔下，他當場拒測，警方也依法開出罰單並扣車，不料到了晚上11點多，他又醉醺醺的騎著電動自行車上路，再度被警方攔下，他再次拒測，兩次的拒測讓他至少被罰18萬2400元，讓警方也好奇：到底有多愛喝？

▲陳男在24日下午5時許騎機車酒駕被逮。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方指出，陳姓男子酗酒成性，早已慢性病症纏身，但仍不見收斂飲酒習性，一有空就和三五好友喝了起來，甚至自己在家也能喝。不但愛喝，還會酒後駕車，已經成為警察局的「常客」，不過這次6個小時就被查獲兩次，讓警方也覺得太微乎其微了。

▲陳男24日晚上11時許又騎電動自行車酒駕被逮。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鼓山分局旗津分駐所警員蔡宜哲、蔡昆霖於24日下午5時巡邏經過旗津三路發現陳男騎機車行車不穩，攔查發現他全身散發酒味，準備對他實施酒測，陳男消極不配合接受酒測，員警當場開立拒測罰單18萬元並移置保管車輛。

到了晚上11點多，旗津所警員劉育賢擔服取締交通違規勤務，在旗津三路上又看見陳男搖晃地騎乘電動自行車，警方上前盤查聞到酒味，陳男再度拒測，這次因為是騎電動自行車，所以開出2400元的罰單，不過6小時內2度被員警查獲，陳男習慣酒駕的離譜行徑也讓員警直搖頭。

鼓山分局長蔡鴻文呼籲，新酒駕處罰規定已修法通過實施，除加重罰則外，對於10年內酒駕累犯交通局也會公佈行為人的相片個資，個人及其家人均會為其酒駕行為而名譽蒙羞，且可能使多個家庭破裂，呼籲民眾切勿酒駕上路，害人又害己。