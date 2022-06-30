5年賺千萬！他想買車「才知存款剩20多萬」　老婆認了...綠炸

▲友人5年千萬收入，老婆掌管財務，竟剩不到30萬。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

人夫們要好好保護自己！一名人夫痛訴，婚後安心把年薪200萬交給老婆打理，5年當中很少大筆開銷，唯獨就愛釣魚當消遣，直到今年想替自己換新車，怎料老婆激烈反對，就連岳父岳母也狂勸他別買。結果真相綠炸了，老婆身上只剩20多萬，大方把近千萬存款全都借給「他」，氣得人夫心死離婚。

一名網友在匿名公社緩緩道來，最近與友人喝兩杯，聽著對方狂吐離婚悲劇，他年收加上分紅獎金有200萬，婚後都交由家庭主婦的前妻保管，自己平時嗜好就是釣蝦釣魚，兩人並未生孩，只有養一隻毛小孩柯基，經濟與生活相當愜意也無負擔。

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就這樣過了5年，朋友在今年過年萌起換新車念頭，怎料前妻拚死命拒絕，就連岳父岳母都出面勸退，讓友人開始懷疑不單純，直到5月終於真相大白，5年來理應有近千萬收入，前妻帳戶竟剩不到30萬元。

友人抓狂逼問原因，前妻才坦承「把借給了『前男友』週轉」，友人氣得當場差點中風，更對這段婚姻瞬間心死，因此堅決離婚。

對此，友人也悔恨直呼「沒有好好保護我自己，才會到現在錢沒了家也沒了。」看著兄弟一臉落魄又人財兩失，讓原PO也愛莫能助感慨，「唉...真的很替他心酸。」

文章曝光後，底下網友反向思考安慰，「錢再賺就有...五年換下半輩子，划算」、「還好有發現，即刻停損，開始新人生」、「應該幫你兄弟慶祝重獲新生啊」、「我是女生，其實不認同錢全交給妻子處理，主要很多女生也根本都不會理財」、「錢再賺就有了，懂得停損是一個新的開始」。

另一派網友則怒轟，「錢是他老婆借給了前男友週轉，通常連身體也給了『前男友』週轉了」、「跟前男友聯絡是什麼概念」、「X的，幫別人養了五年的老婆」、「難怪沒生，怕不知道孩子的爹是誰吧」、「好可憐，養別人的老婆就算了還養小王」、「這也太慘了，而且我懷疑女方爸媽也是知情的，還好沒小孩，能直接離婚重新開始」。

▼網友懷疑，岳父岳母也知情。（圖／翻攝匿名公社）

