　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「翁達瑞」恐挨告求償千萬　張善政：支持柯志恩提告！

▲國民黨立委柯志恩出席「國政領航台灣起飛」政策發布會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

一個自稱旅美教授「翁達瑞」的臉書帳號，日前發文指國民黨高雄市長參選人柯志恩涉及「學術不倫」。對此，國民黨桃園市長參選人張善政批評，「打場高格調的選戰很難嗎？」並表示支持柯志恩提告。

張善政表示，他和柯志恩為國民黨智庫同事，這次分別被徵召參選桃園和高雄市長，共同肩負著為在地鄉親打造幸福城市的責任，也承擔著翻轉城市的神聖使命。柯志恩的形象清新、學經歷俱佳，是位獨立自主的現代女性，絕對是位優質的高雄市長人選。「沒想到的是，她才宣布參選短短三天，就開始遭遇一連串惡質的選舉攻勢」，令他相當憤慨和不捨。

張善政指出，近幾年台灣每到選舉，便見民進黨網軍側翼極盡抹黑造謠、國家機器舖天蓋地追殺，幾乎已到沒有人性至死方休的境界。狼群般的嗜血成性打壓對手，為的就是巧取豪奪從地方到中央的執政權，其龔斷國家權力與資源的企圖，司馬昭之心，路人皆知。「這連柯志恩的無心口誤、論文及依法申報的房產，都能無限上綱，極盡扭曲之能事，實在令人不齒！」

「嚴正譴責卑劣的選舉手法，也支持她採取法律行動。」張善政呼籲，此次參與選舉的人都能夠打造君子之爭，相信任何不入流的選舉操作，必會遭到選民唾棄。

張善政說，他和柯志恩這次義無反顧投入選戰，憑藉的就是對台灣這塊土地的熱愛，希望以自己的專業和能力，為桃園與高雄市民謀取更大的福祉，為年輕朋友開拓未來無限的可能。而清明的政治、選賢與能的民主，更是我們和多數民眾共同的期待。

張善政指出，長期以來看到綠媒名嘴與側翼認知作戰的相互唱和，若候選人欠缺煽惑人心的口才，沒有網軍側翼的加持，儘管擁有再好的學經歷與能力，可能都選不赢，最終難免造成劣幣驅逐良幣，好人無法出頭的情形。當政黨和個人利益，凌駕於國家、人民利益之上，這樣的民主，難道會是國家之福？選民之福？

柯志恩昨日則表示，6月30才發生綠營側翼利用政府公開資訊，刻意曲解、抹黑她在美國有房產後；7月1日又利用「翁達瑞教授」的化名，以「學術不倫」的低俗字眼抹黑攻擊，視「學術專業」如「第二生命」的她，是可忍，孰不可忍。

柯志恩發出聲明指出，第一，摘要不等於論文：翁達瑞指稱的兩篇論文，主要是針對「摘要」的質疑；第二，升等著作需有在專精領域上累積論文，而非橫空出世，所以發表類似主題的論文是合理的，並無不妥；第三，小學師培當然不是大學師培：翁達瑞所影射的兩篇文章，一篇頁數16頁、一篇頁數31頁，光是發表的篇幅就有如此大的差異。再者，不同的研究時間，不同的研究對象（龍安國小、淡江大學），不同的結論，當然就是截然不同的論文；第四，柯志恩博士論文網路可以輕易查到。

第五，柯志恩學術升等，依照教育部最嚴格的規範；第六，柯志恩在學術、教學、社會貢獻等表現有目共睹；第七，柯志恩所有的著作都經過公開發表，早年數位化並不成熟，後續是否上傳網路，本來就是尊重「刊登的期刊單位」。

柯志恩透露，自己不喜歡興訟，更不願意加重司法機關的負擔，但若綠營側翼持續無端攻擊抹黑，為了捍衛個人名譽以及民眾權益，與律師討論後，不排除依法逕行提告，並將附帶求償一千萬元，將全數捐給公益團體。

▲國民黨副總統候選人張善政出席「國政領航台灣起飛」政策發布會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨桃園市長參選人張善政。（資料照／記者林敬旻攝）

►激推！「偏光鏡片」太陽眼鏡一戴就有型

ET快訊
李毓芬金曲整晚瘋狂洗腦！　「烏啊烏啊啊再見」觀眾崩潰
人妻嬌羞連結老同學！他爽喊：射滿妳　夫見「三點全露」崩潰
新北「肉粽屋」賣750萬　內部照曝光！網驚：比鬼還兇
陳家欽「提前退休」內幕曝　因拒轉任這職位
快訊／苗21線大崩塌！女送醫不及病逝　300人受困
澳門政府：台灣芒果驗出新冠病毒　全數封存銷毀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「翁達瑞」帳號恐挨告求償千萬　張善政：支持柯志恩提告！

陳建仁選北市？他喊不可能　爆蔡英文背後算盤

蘇貞昌：林智堅在竹市政績有目共睹　「超過8成市民幸福感滿滿」

新北市長選戰羅致政不玩了　蘇貞昌稱黨中央決定：他是很好的人才

金曲33落幕　賴清德感謝音樂人：演繹出屬於台灣的聲音

陳家欽提前退休內幕曝光　因拒轉任這職位

民進黨誰選新北？羅致政退出　黨內點名陳建仁：複製蔡英文崛起路線

快訊／羅致政表明「沒有意願參選新北市長」：民進黨無需把我列入

金曲獎落幕　蔡英文：創作的自由造就台灣音樂的美妙

蔡英文點名「珂拉琪」呈現台灣多元語言　創作自由造就音樂的美妙

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

消防隊出動頻頻被擋！　用路人無視鳴笛引網怒

具俊曄現身金曲獎...網暴動！　小S「襲胸姊夫」掀全場高潮

具俊曄再登夜店！DJ秀嗨翻啦～　熱唱酷龍神曲：我愛你們

豬公無痛存3年終剖腹 差點21萬！網讚有毅力

肉肉當前...汪上前示範「餐桌禮儀」　媽超自豪！揭悲傷過往：牠被遺棄

「翁達瑞」帳號恐挨告求償千萬　張善政：支持柯志恩提告！

陳建仁選北市？他喊不可能　爆蔡英文背後算盤

蘇貞昌：林智堅在竹市政績有目共睹　「超過8成市民幸福感滿滿」

新北市長選戰羅致政不玩了　蘇貞昌稱黨中央決定：他是很好的人才

金曲33落幕　賴清德感謝音樂人：演繹出屬於台灣的聲音

陳家欽提前退休內幕曝光　因拒轉任這職位

民進黨誰選新北？羅致政退出　黨內點名陳建仁：複製蔡英文崛起路線

快訊／羅致政表明「沒有意願參選新北市長」：民進黨無需把我列入

金曲獎落幕　蔡英文：創作的自由造就台灣音樂的美妙

蔡英文點名「珂拉琪」呈現台灣多元語言　創作自由造就音樂的美妙

蘭嶼核廢遷移跳票！原能會再開罰3千萬　台電抗罰結果出爐

台中僑園飯店熄燈資遣44員工　市府助轉職就業

李毓芬金曲整晚瘋狂洗腦！　「烏啊烏啊啊再見」觀眾崩潰：轟炸式播放

台積電被砍到見骨！零股股民這1指標竟狂飆　創2個月以來大量

彰化139線「好貴的4公里」　半年上萬張超速罰單進帳千萬

賀！中華12比0扣倒菲律賓　闖LLB少棒亞太冠軍戰

「翁達瑞」帳號恐挨告求償千萬　張善政：支持柯志恩提告！

瑜珈網紅遭浸浴缸放血亡　前男友被捕明日接受審訊

北韓外務省譴責北約峰會　痛批美國：恐讓歐亞同時深陷核戰爭威脅

波蘭球后溫網爆冷出局136天來首敗　本世紀最長37連勝中止

特寫美容師清頑固粉刺超療癒！　竄出「飽滿蘿蔔根」網讚：痛快

政治熱門新聞

陳家欽提前退休內幕曝光　因拒轉任這職位

蔡英文點名「珂拉琪」呈現台灣多元語言

葉元之KUSO鹹酥雞明星臉「老闆」　大酸陳時中落跑選台北市長

台灣芒果在澳門「被確診」　吳釗燮：怎麼找到水果的鼻子？

金曲獎落幕　蔡英文：創作的自由造就台灣音樂的美妙

評陳建仁「這句話」背後大有玄機　港媒：無高層授意的可能性極低

律師童文薰參選台北市長　要拆蔡英文家族持有的海霸王餐廳

快訊／羅致政表明「沒意願參選新北市長」

柯志恩酸韓國瑜　王世堅：自以為幽默

陳家欽直指徐國勇喬人事　侯友宜：警察要有完整升遷制度

民進黨新北人選難產　羅致政退出、陳建仁出線？

曝「真實的歐洲生活體驗」　林楚茵：不戴口罩、不用量體溫

「民進黨靠假新聞騙人民！」　她揪3件事怒轟

新北市長羅致政不玩了　蘇揆稱黨中央決定

更多熱門

相關新聞

被稱「陽光女孩」　柯志恩吐槽：我想翻朱立倫白眼

被稱「陽光女孩」　柯志恩吐槽：我想翻朱立倫白眼

國民黨主席朱立倫日前稱高雄市長參選人柯志恩為「陽光女孩」，但由於柯志恩已60歲，引發外界質疑。對此，柯志恩2日在節目《與軒政輕鬆》中無奈地說，她自己覺得很傻眼，不曉得朱立倫為何這麼說？每次朱立倫都用自己的想法，讓大家出來收拾，但他是黨主席，能怎麼辦呢？不然「我也想翻他白眼」。

強調桃園市長必會做好做滿　張善政：會做到任期最後一天

強調桃園市長必會做好做滿　張善政：會做到任期最後一天

力挺柯志恩參選高雄！　蔣萬安：一直保有陽光女孩的熱情和衝勁

力挺柯志恩參選高雄！　蔣萬安：一直保有陽光女孩的熱情和衝勁

柯志恩遭綠營側翼猛打抹黑　國民黨怒批：不造謠就不會選舉？

柯志恩遭綠營側翼猛打抹黑　國民黨怒批：不造謠就不會選舉？

遭控「學術不倫」　柯志恩：不排除提告求償千萬

遭控「學術不倫」　柯志恩：不排除提告求償千萬

關鍵字：

張善政柯志恩論文

讀者迴響

熱門新聞

毒蛇塞甕10年「眼鏡蛇這一幕」！網嚇：還活著

唯一零負評引言人是「他」！雕像顏值帥炸

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

金曲獎／表演一結束「穿幫畫面」全播出！

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

健身男槓鈴脫手砸中頸椎　當場「被對折」

泰四面佛警告：台灣下半年「發生3大事」

雙颱動向曝！全台變天　明起大雨熱區擴大

女相親帶23親友狂點　男見帳單拒付

冷氣配電扇吹錯了？台電曝1神物：開28度也超涼

快訊／南迴公路2大車墜邊坡傷亡不明　驚悚影片曝

黃宣認更在意歌王了　罕見放閃女友

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

男歌手骨髓癌驟逝「連告別式也沒有」！享年僅47歲

爸1理由遺產全給姊！弟傻眼：我怎麼辦

更多

最夯影音

更多
妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！
黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面