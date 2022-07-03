「翁達瑞」帳號恐挨告求償千萬　張善政：支持柯志恩提告！

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

一個自稱旅美教授「翁達瑞」的臉書帳號，日前發文指國民黨高雄市長參選人柯志恩涉及「學術不倫」。對此，國民黨桃園市長參選人張善政批評，「打場高格調的選戰很難嗎？」並表示支持柯志恩提告。

張善政表示，他和柯志恩為國民黨智庫同事，這次分別被徵召參選桃園和高雄市長，共同肩負著為在地鄉親打造幸福城市的責任，也承擔著翻轉城市的神聖使命。柯志恩的形象清新、學經歷俱佳，是位獨立自主的現代女性，絕對是位優質的高雄市長人選。「沒想到的是，她才宣布參選短短三天，就開始遭遇一連串惡質的選舉攻勢」，令他相當憤慨和不捨。

張善政指出，近幾年台灣每到選舉，便見民進黨網軍側翼極盡抹黑造謠、國家機器舖天蓋地追殺，幾乎已到沒有人性至死方休的境界。狼群般的嗜血成性打壓對手，為的就是巧取豪奪從地方到中央的執政權，其龔斷國家權力與資源的企圖，司馬昭之心，路人皆知。「這連柯志恩的無心口誤、論文及依法申報的房產，都能無限上綱，極盡扭曲之能事，實在令人不齒！」

「嚴正譴責卑劣的選舉手法，也支持她採取法律行動。」張善政呼籲，此次參與選舉的人都能夠打造君子之爭，相信任何不入流的選舉操作，必會遭到選民唾棄。

張善政說，他和柯志恩這次義無反顧投入選戰，憑藉的就是對台灣這塊土地的熱愛，希望以自己的專業和能力，為桃園與高雄市民謀取更大的福祉，為年輕朋友開拓未來無限的可能。而清明的政治、選賢與能的民主，更是我們和多數民眾共同的期待。

張善政指出，長期以來看到綠媒名嘴與側翼認知作戰的相互唱和，若候選人欠缺煽惑人心的口才，沒有網軍側翼的加持，儘管擁有再好的學經歷與能力，可能都選不赢，最終難免造成劣幣驅逐良幣，好人無法出頭的情形。當政黨和個人利益，凌駕於國家、人民利益之上，這樣的民主，難道會是國家之福？選民之福？

柯志恩昨日則表示，6月30才發生綠營側翼利用政府公開資訊，刻意曲解、抹黑她在美國有房產後；7月1日又利用「翁達瑞教授」的化名，以「學術不倫」的低俗字眼抹黑攻擊，視「學術專業」如「第二生命」的她，是可忍，孰不可忍。

柯志恩發出聲明指出，第一，摘要不等於論文：翁達瑞指稱的兩篇論文，主要是針對「摘要」的質疑；第二，升等著作需有在專精領域上累積論文，而非橫空出世，所以發表類似主題的論文是合理的，並無不妥；第三，小學師培當然不是大學師培：翁達瑞所影射的兩篇文章，一篇頁數16頁、一篇頁數31頁，光是發表的篇幅就有如此大的差異。再者，不同的研究時間，不同的研究對象（龍安國小、淡江大學），不同的結論，當然就是截然不同的論文；第四，柯志恩博士論文網路可以輕易查到。

第五，柯志恩學術升等，依照教育部最嚴格的規範；第六，柯志恩在學術、教學、社會貢獻等表現有目共睹；第七，柯志恩所有的著作都經過公開發表，早年數位化並不成熟，後續是否上傳網路，本來就是尊重「刊登的期刊單位」。

柯志恩透露，自己不喜歡興訟，更不願意加重司法機關的負擔，但若綠營側翼持續無端攻擊抹黑，為了捍衛個人名譽以及民眾權益，與律師討論後，不排除依法逕行提告，並將附帶求償一千萬元，將全數捐給公益團體。





▲國民黨桃園市長參選人張善政。（資料照／記者林敬旻攝）