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被稱陽光女孩覺得很傻眼」　柯志恩吐槽：我想翻朱立倫白眼

▲▼國民黨主席朱立倫、高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

▲國民黨主席朱立倫、高雄市長候選人柯志恩。（資料照／記者賴文萱攝）

記者蔡佩珈／台北報導

國民黨主席朱立倫日前稱高雄市長參選人柯志恩為「陽光女孩」，但由於柯志恩已60歲，引發外界議論。對此，柯志恩2日在節目《與軒政輕鬆》中無奈地說，她自己覺得很傻眼，不曉得朱立倫為何這麼說？每次朱立倫都用自己的想法，讓大家出來收拾，但他是黨主席，能怎麼辦呢？不然「我也想翻他白眼」。

國民黨日前徵召柯志恩參選高雄市長，國民黨主席朱立倫表示，柯志恩從小在高屏地區成長、生活，是在南台灣長大的陽光女孩，現在要回到南部服務鄉親。對此，基進黨高雄市議員參選人張博洋透過臉書發文反諷，60歲的柯志恩被說成陽光女孩，「朱立倫的標準真是嚇死寶寶了」。

對此，朱立倫強調，柯志恩當然是來自南部的陽光女孩。在21世紀的今天，民進黨跟他的側翼，竟然還有年齡性別的歧視，「只要心中有陽光就是陽光女孩，誰敢說不是？蔡英文出來說不是」，怎麼會一個民主進步黨變成這麼退步，對性別年齡的歧視，在今天的台灣是絕對不允許的，這些人可恥。

柯志恩則說，其實她不知道朱立倫為何說自己是陽光女孩，覺得很傻眼，媒體問及此事，只好回應說女兒才是陽光女孩，而自己是陽光女孩的母親。

柯志恩表示，朱立倫每次都用他自己的想法，每次都讓大家出來收拾，「能怎麼辦，他是我們黨主席啊，我也想翻他白眼」，反而讓側翼有很多攻擊機會。不過，大家真的太嚴肅，沒必要什麼事都擴大解讀。

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