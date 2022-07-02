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遭控「學術不倫」　柯志恩7點聲明回應：不排除提告求償千萬

▲▼國民黨主席朱立倫、高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

▲柯志恩參選高雄市長第三天，側翼指控她「學術不倫」，她表示不排除提告並求償千萬。（資料照／記者賴文萱攝）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨徵召智庫執行長柯志恩參選高雄市長隨即遭爆料，在美國有百坪房產，昨(1日)又有旅美教授翁達瑞稱「陽光女孩柯志恩學術不倫」。對此，柯志恩表示，學術倫理不容挑戰，人格尊嚴不容抹黑，並提出7點聲明，她也強調，若側翼持續攻擊抹黑，她不排除提告並附帶民事求償新台幣1千萬元，判決金額全數捐給高雄公益團體。

深綠網紅「翁達瑞」自稱旅美教授，經常在網上發文開炮，他1日在臉書指稱，「柯志恩涉及『學術不倫』，而且證據確鑿。柯志恩犯了『自我抄襲』與『一稿兩投』，在淡江大學的個人網頁，柯志恩列了14篇期刊論文。當中，只有兩篇被登錄到谷歌學術搜尋，都是單一作者。」。

對此，柯志恩表示，「學術倫理不容挑戰，人格尊嚴不容抹黑」。並透過國民黨市黨部發布新聞稿指出，她在6月29日接受國民黨徵召參選高雄市長，就公開呼籲民進黨與陳其邁市長，進行一場君子之爭，為高雄市民提出優質政見與城市願景。不料，6月30才發生綠營側翼，利用政府公開資訊，刻意曲解、抹黑柯志恩後；7月1日又利用「翁達瑞教授」的化名，以「學術不倫」的低俗字眼抹黑攻擊，視「學術專業」如「第二生命」的柯志恩。

▲▼國民黨主席朱立倫、高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市長參選人柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩說，謝謝「翁瑞達」教授的關心，她相信高雄市民的眼睛是雪亮的，她更相信，陳其邁市長不會認同這樣的抹黑栽贓。她期待與陳其邁市長有一場高品質、善民主的君子之爭，我們共同討論高雄市未來的發展與願景，讓高雄市民做出最好的選擇。

柯志恩表示，她不喜歡興訟，更不願意加重司法機關的負擔。但是，若綠營側翼持續無端攻擊抹黑，她為了捍衛個人名譽以及民眾權益，與律師討論後，不排除依選罷法第104條逕行提告。並將附帶求償民事部分新臺幣一千萬元，判決金額將全數捐給高雄在地孤兒基金會等公益團體，並公開捐贈細目供大眾公信，「還望綠營側翼自重，也望蔡英文節制破壞臺灣民主的蠹蟲」。

聲明全文如下：

1. 摘要不等於論文：翁達瑞指稱的兩篇論文，主要是針對「摘要」的質疑。論文的摘要通常有字數限制，要涵蓋的重點及格式也有通則。綜觀所有論文的摘要，可以發現摘要都有雷同性。重點是在本文，不是在摘要。學術審查也是針對全文的價值，而非摘要撰寫的優劣。

2. 學術累積在於「專精」；學術領域非常專業，每位教授也都有各自的研究興趣與專長。升等著作需有在專精領域上累積論文，而非橫空出世，所以發表類似主題的論文是合理的，並無不妥。「後設認知」是志恩的專長與興趣主題，當然會從各種角度探討研究「後設認知」，讓這個領域的研究更為深入專精，這是學術研究基本的原則。

3. 小學師培當然不是大學師培：翁達瑞所影射的兩篇文章，一篇頁數16頁、一篇頁數31頁，光是發表的篇幅就有如此大的差異。再者，不同的研究時間，不同的研究對象（龍安國小、淡江大學），不同的結論，當然就是截然不同的論文。難道翁達瑞認為，小學老師與大學老師的教學方式，可以用一套理論來解釋？就如同，研究「選民投票行為」，就可以從不同國家、不同縣市、不同屆次的角度切入，而非單一的結果。

4. 柯志恩博士論文網路可以輕易查到：翁達瑞刻意抹黑「網路上找不到柯志恩的博士論文與著作」。柯志恩的博士論文全文，可以輕易的在USC 的Digital Library公開查閱；翁達瑞所提到的兩篇文章，也可以在airiti Library輕易查閱電子全文。

5. 柯志恩學術升等，依照教育部最嚴格的規範：柯志恩升等（正教授）是採專書，兩篇論文僅是是參考著作，皆有附於專書之上。學校依照教育部規範，進行三級三審，升等著作送外審，經嚴格審察機制，並未有疑慮。柯志恩歷年的研究，並獲得國科會10餘次的研究奬勵補助，以及校內無數次的肯定，學術專業不容質疑。

6. 柯志恩在學術、教學、社會貢獻等表現有目共睹：大學教師的職責包括教學、研究、服務。歷年來，志恩每年授課的教學評鑑皆高於所、院、校平均。擔任所長六年，學務長多年，服務績效也可受公評。學校每兩年都會進行教師評鑑，包含教學，研究及服務三面向，絕不會只單從發表幾篇論文來評斷。

7. 著作是否數位化，尊重投稿期刊的作法：翁達瑞抹黑「網路上找不到柯志恩的著作」。柯志恩所有的著作都經過公開發表，早年數位化並不成熟，後續是否上傳網路，本來就是尊重「刊登的期刊單位」。在臺灣，許多早年的學術論文或著作，絕大多數都沒有數位化，研究者必須親自去圖書館查閱影印，這是再簡單也不過的道理。

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