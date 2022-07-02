快訊／新增96死！本土增34748例　確診死亡雙降

▲指揮中心記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布新增34,748例本土個案，另增79例境外移入，確診個案新增96例死亡。本土病例與死亡個案都比昨天再降。

指揮中心表示，今日新增之34,748例本土病例，為16,319例男性，18,421例女性，8例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為臺中市(4,952例)，新北市(4,738例)，高雄市(4,397例)，桃園市(3,467例)，臺南市(3,001例)，臺北市(2,652例)，彰化縣(2,234例)，屏東縣(1,377例)，雲林縣(1,036例)，苗栗縣(889例)，新竹縣(868例)，嘉義縣(754例)，新竹市(735例)，南投縣(726例)，宜蘭縣(672例)，花蓮縣(602例)，嘉義市(459例)，臺東縣(445例)，基隆市(379例)，澎湖縣(183例)，金門縣(158例)，連江縣(24例)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心指出，今日新增96例本土病例死亡個案，為61例男性、35例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、90例具慢性病史、61例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月2日至6月29日，死亡日期介於6月15日至6月29日。

▲▼0702新冠疫情與死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。