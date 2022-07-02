　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

公廁到底有多髒？專家揭「最大汙染源」　簡單1招保護自己

▲▼公共廁所、無障礙廁所。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲公共廁所藏匿大量病菌。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／編譯

《紐約時報》報導，公廁藏匿大量病原體，甚至可能構成健康風險。亞利桑那州大學微生物學教授格巴（Charles Gerba）指出，糞便尿液內含許多病菌，主要透過「沖馬桶」噴濺至物體表面。不過，他和其他專家也表示，只要如廁後確實洗手，避免碰觸其他物品，甚至出去後再度消毒雙手，就能把風險降至最低。

大量研究指出，公共廁所的馬桶及其他物體表面存在致病微生物，部分致病病菌也確實藉此傳播，包括諾羅病毒、沙門氏菌以及A型肝炎病毒。

格巴解釋，「沖馬桶」讓微生物以氣融膠形式噴濺出去，飄散至5英尺（約1.5公尺）高空，在空氣中停留1小時或更久後，才降落到物體表面。

▲▼馬桶。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲沖馬桶會讓糞尿內的病菌噴濺出去。（圖／取自免費圖庫pixabay）

如果單論坐在受汙染馬桶上，皮膚沾染到一些病菌，不一定就會生病，但若皮膚感染、尤其抗藥性金黃葡萄球菌（MRSA）引發的感染，可能就是例外。MRSA先前就被發現在公廁裡「從皮膚傳播至物體表面，再傳播到另一個人的皮膚」，在此情況下，如廁前使用消毒濕紙巾清潔馬桶坐墊，或者使用馬桶坐墊紙，能夠有效降低風險。

但是正如加州大學舊金山分校副教授帕克（Dr. Ina Park）所說，除非皮膚破損且接觸馬桶坐墊，否則「整體而言」風險很低，其他公共場所的物體表面也會發現MRSA，例如提款機鍵盤、電梯按鈕、置物櫃把手等等，所以此類風險並非馬桶特有的。此外，也不需擔心在公廁感染性病，因為淋病、披衣菌等病原體在物體表面無法存活太久，而且必須進入陰莖或陰道才能造成感染。

南澳大學（UniSA）教授唐納（Erica Donner）指出，「一些健康風險與公廁有關」，雖然風險高低取決於很多因素，包括公廁清潔頻率及通風狀況，但民眾仍能採取簡單措施保護自己。馬桶坐墊紙無法提供萬無一失的保護，因為可能早在之前沖水時就被汙染，或者根本沒有提供。在此情況下，「如果你的肌肉夠強壯，當然可以（以半蹲姿勢）懸空如廁，但前提是得瞄準，否則可能不小心弄得一團亂，還增加他人風險。」

▲▼廁所,公廁,洗手台,洗手槽。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲公廁內任何物體表面都可能被汙染。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

唐納認為，比起是否使用馬桶坐墊紙、坐著或者半蹲，更重要的是如廁後確實洗手。雖然美國疾病管制與預防中心（CDC）建議，洗手時應該用清水拍濕，使用肥皂搓揉至少20秒後，沖洗並且擦乾，但大多數人洗手的時間都不夠久，且公廁經常沒有肥皂及擦手紙。

唐納也提到，除了沖馬桶的氣融膠效應以外，烘手機也會把潮濕雙手上、垃圾桶內的病菌傳播至10英尺（約3公尺）之外。換言之，公廁內任何物體表面都可能被汙染，包括沖水閥、隔間門閂、水龍頭以及出入口大門，而最常見的病菌傳播路徑就是「糞口途徑」（fecal-oral route），也就是人們觸摸物體表面，沾染糞便病菌後，又接觸臉龐。

唐納建議，在公廁上廁所時，最好把手機收妥避免汙染，盡可能不要碰觸物體表面，也建議把馬桶蓋闔上再沖水，此舉能夠大幅減少氣融膠。

►激推！「偏光鏡片」太陽眼鏡一戴就有型

ET快訊
21歲女星被爆秘密生子　她痛揭棄嬰真相：是，我被強暴了！
快訊／新竹翁愛石成癡！獨赴河床撿石頭失聯　今尋獲遺體
高雄港碼頭有海豚！　驚豔影片曝光
快訊／高國豪要當爸了！「曬寶寶超音波照」放閃女友
震撼彈！終於站上金曲舞台　神隱多年天后「傳擔任歌后頒獎人」
快訊／南庄山壁坍塌　廂型車開過遭巨石砸毀！
遇芙蓉颱風！貨輪斷成兩截　30人棄船求救

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

猩猩「魔爪襲胸」雪乳辣妹！雙手揉捏+強吻　色瞇瞇偷笑

對台軍售延遲交付　美眾院共和黨人推立法「敦促政府說明」

公廁到底有多髒？專家揭「最大汙染源」　簡單1招保護自己

機位超賣！　達美航空祭「每人30萬重賞」求乘客讓位

美禁墮胎！10歲女童「遭性侵懷孕」被逼生下來　只能到隔壁州墮胎

Google宣布刪除用戶「造訪墮胎診所」位置數據　未來幾周生效

歐洲藥品管理局：抗Omicron疫苗作為加強劑　可提升、延長保護力

吃東西快的人其實很自私！　4種吃飯習慣曝「隱藏個性」

兄妹亂倫產子！男嬰「全身長滿鱗片」　出生2小時慘死保溫箱內

連2起「規模6以上強震」夜襲伊朗　至少5死12傷！杜拜也有感

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

聯結車擋施工區「兒幫移車」　父車底檢修遭右後輪輾斃

「台南阿燕姨」忍家暴喪子痛　賣冰獨撐70年走過堅韌人生

如何用「in put」造句？　她神解答：觀世音菩薩

氣質翹腳→腳跨儀錶台　交往時間決定副駕坐姿

從漫畫走出來的2D蛋糕　滿滿鮮奶油+草莓超吸睛

猩猩「魔爪襲胸」雪乳辣妹！雙手揉捏+強吻　色瞇瞇偷笑

對台軍售延遲交付　美眾院共和黨人推立法「敦促政府說明」

公廁到底有多髒？專家揭「最大汙染源」　簡單1招保護自己

機位超賣！　達美航空祭「每人30萬重賞」求乘客讓位

美禁墮胎！10歲女童「遭性侵懷孕」被逼生下來　只能到隔壁州墮胎

Google宣布刪除用戶「造訪墮胎診所」位置數據　未來幾周生效

歐洲藥品管理局：抗Omicron疫苗作為加強劑　可提升、延長保護力

吃東西快的人其實很自私！　4種吃飯習慣曝「隱藏個性」

兄妹亂倫產子！男嬰「全身長滿鱗片」　出生2小時慘死保溫箱內

連2起「規模6以上強震」夜襲伊朗　至少5死12傷！杜拜也有感

基隆護海公投「拒填海造陸蓋四接」　謝國樑批蔡適應默不作聲

國外機場驚魂！男星挾3把劍搭機　15名航警圍著他

搶在鬼月前交屋！　專家指路：入厝4步驟、2禁忌

砸3千萬買台灣50「一天已虧百萬」　郭哲榮嗆：沒賺到5百萬不賣！

超好哭日系純愛電影《餘命10年》　在餘生探尋生命與真愛的意義

柴散步穿越回合制遊戲「遇3複製貼上炸毛貓妖」　網笑：打boss了

中華小將延長賽掃6分退關島　再一勝進LLB亞太區冠軍戰

搭車放響屁！半癱貓「陷害媽媽」又解放一波　她與司機尷尬對眼

2022Nga'ayho馬卡巴嗨台東觀光行銷活動　7／8正式登場　

勞動部南部就業博覽會嘉義登場　66家廠商提供+3500職缺

畫面曝光！未穿防具跳入鱷魚池　悲痛父奪回「2歲愛女頭顱」

國際熱門新聞

吃東西快的人很自私！4吃飯習慣曝「隱藏個性」

深山發現腐爛無名屍　志工背在身上騎機車載下山

兄妹亂倫　男嬰全身鱗片慘死保溫箱

Costco砸10.5億美元　買下台灣好市多全部股權

他把爸爸遺體藏冰箱　管理員開門驚見蹲屍

台積電ADR跌逾5%　80元大關失守

緬甸軍機侵犯領空！泰F-16急升空攔截

北韓「射後不理」　脫北者屍體棄街上曝曬10天

曼哈頓公園放20隻羊　專門吃掉「外來種」

民調：71%美國人不希望拜登連任

200男女闖豪宅開趴　「網內互打」全上

9吋披薩被換成2個5吋「虧了」　超神算法曝

小馬可仕：中國是菲律賓最強有力的夥伴

聯合國稱羅宋湯屬烏克蘭俄不滿　俄轟敖德薩死傷攀升

更多熱門

相關新聞

紐時：台灣石斑遭禁　凸顯經濟過度依賴中國風險

紐時：台灣石斑遭禁　凸顯經濟過度依賴中國風險

中國近期以檢出禁藥為由暫停進口台灣石斑魚。紐約時報報導，中國運用經濟手段對台施壓，台灣養殖戶準備蒙受重大損失，此事提醒台灣經濟過度依賴中國的風險。

上公廁遇「大眼觀察員」露半臉偷窺

上公廁遇「大眼觀察員」露半臉偷窺

孳生細菌往外吹　研究發現用烘手機可能更髒

孳生細菌往外吹　研究發現用烘手機可能更髒

連假南部出遊「和公廁自拍」可到超商換衛生紙

連假南部出遊「和公廁自拍」可到超商換衛生紙

紐時：美台開啟貿易談判　欲對抗中國影響力

紐時：美台開啟貿易談判　欲對抗中國影響力

關鍵字：

紐約時報公廁公共廁所

讀者迴響

熱門新聞

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

男星心肌梗塞逝世享年41歲！二胎女兒剛出生7個月

重機女無駕照拍片！孫生緊急刪片氣炸：因妳做白工

吃東西快的人很自私！4吃飯習慣曝「隱藏個性」

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

《全明星4》怪物新人「連續刷新3大會紀錄」

老翁登報徵「18個乾女兒」　每人分百坪土地一過戶就失聯

冷氣配電扇吹錯了？台電曝1神物：開28度也超涼

深山發現腐爛無名屍　志工背在身上騎機車載下山

洗衣服見這一幕爆尷尬！她傻了：我太古板嗎

婦人罹癌「胃被切除2/3」　醫聽飲食習慣頻搖頭

結帳突被告知每人低消1000！他居酒屋吃2萬傻眼

上國道爭路權首日！逾300輛大型重機上路　警方回應了

被屁孩嗆2壯漢解圍台中翁身分揭露

Netflix大當機「全球傳災情」！原因是這部劇上線

更多

最夯影音

更多
阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地
那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面