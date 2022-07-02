公廁到底有多髒？專家揭「最大汙染源」　簡單1招保護自己

▲公共廁所藏匿大量病菌。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／編譯

《紐約時報》報導，公廁藏匿大量病原體，甚至可能構成健康風險。亞利桑那州大學微生物學教授格巴（Charles Gerba）指出，糞便尿液內含許多病菌，主要透過「沖馬桶」噴濺至物體表面。不過，他和其他專家也表示，只要如廁後確實洗手，避免碰觸其他物品，甚至出去後再度消毒雙手，就能把風險降至最低。

大量研究指出，公共廁所的馬桶及其他物體表面存在致病微生物，部分致病病菌也確實藉此傳播，包括諾羅病毒、沙門氏菌以及A型肝炎病毒。

格巴解釋，「沖馬桶」讓微生物以氣融膠形式噴濺出去，飄散至5英尺（約1.5公尺）高空，在空氣中停留1小時或更久後，才降落到物體表面。

▲沖馬桶會讓糞尿內的病菌噴濺出去。（圖／取自免費圖庫pixabay）



如果單論坐在受汙染馬桶上，皮膚沾染到一些病菌，不一定就會生病，但若皮膚感染、尤其抗藥性金黃葡萄球菌（MRSA）引發的感染，可能就是例外。MRSA先前就被發現在公廁裡「從皮膚傳播至物體表面，再傳播到另一個人的皮膚」，在此情況下，如廁前使用消毒濕紙巾清潔馬桶坐墊，或者使用馬桶坐墊紙，能夠有效降低風險。

但是正如加州大學舊金山分校副教授帕克（Dr. Ina Park）所說，除非皮膚破損且接觸馬桶坐墊，否則「整體而言」風險很低，其他公共場所的物體表面也會發現MRSA，例如提款機鍵盤、電梯按鈕、置物櫃把手等等，所以此類風險並非馬桶特有的。此外，也不需擔心在公廁感染性病，因為淋病、披衣菌等病原體在物體表面無法存活太久，而且必須進入陰莖或陰道才能造成感染。

南澳大學（UniSA）教授唐納（Erica Donner）指出，「一些健康風險與公廁有關」，雖然風險高低取決於很多因素，包括公廁清潔頻率及通風狀況，但民眾仍能採取簡單措施保護自己。馬桶坐墊紙無法提供萬無一失的保護，因為可能早在之前沖水時就被汙染，或者根本沒有提供。在此情況下，「如果你的肌肉夠強壯，當然可以（以半蹲姿勢）懸空如廁，但前提是得瞄準，否則可能不小心弄得一團亂，還增加他人風險。」

▲公廁內任何物體表面都可能被汙染。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

唐納認為，比起是否使用馬桶坐墊紙、坐著或者半蹲，更重要的是如廁後確實洗手。雖然美國疾病管制與預防中心（CDC）建議，洗手時應該用清水拍濕，使用肥皂搓揉至少20秒後，沖洗並且擦乾，但大多數人洗手的時間都不夠久，且公廁經常沒有肥皂及擦手紙。

唐納也提到，除了沖馬桶的氣融膠效應以外，烘手機也會把潮濕雙手上、垃圾桶內的病菌傳播至10英尺（約3公尺）之外。換言之，公廁內任何物體表面都可能被汙染，包括沖水閥、隔間門閂、水龍頭以及出入口大門，而最常見的病菌傳播路徑就是「糞口途徑」（fecal-oral route），也就是人們觸摸物體表面，沾染糞便病菌後，又接觸臉龐。

唐納建議，在公廁上廁所時，最好把手機收妥避免汙染，盡可能不要碰觸物體表面，也建議把馬桶蓋闔上再沖水，此舉能夠大幅減少氣融膠。