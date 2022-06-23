紐時：台灣石斑遭禁　凸顯經濟過度依賴中國風險

▲中國近期以檢出禁藥為由暫停進口台灣石斑魚。（圖／記者林悅翻攝）

中央社記者尹俊傑紐約22日專電

中國近期以檢出禁藥為由暫停進口台灣石斑魚。紐約時報報導，中國運用經濟手段對台施壓，台灣養殖戶準備蒙受重大損失，此事提醒台灣經濟過度依賴中國的風險。

這篇發自屏東縣枋寮鄉的報導寫道，林春來著眼中國對水產日益增加的愛好，約10年前買下石斑魚養殖場。這名前任電工僅用數年，便賺了可讓一家四口過著舒適日子的錢，甚至開了一間小型旅館。

不過，中國近期突然宣布禁止進口台灣石斑魚。報導說，這明顯是北京以經濟手段對台施壓，林春來和其他養殖戶頓失主要市場，生計受到威脅，利潤豐碩的水產養殖業蒙受一大打擊。

林春來說：「如果我不養殖石斑魚，我還能做什麼來謀生？」

中國海關總署10日以檢出禁藥及藥物殘留超標為由，下令暫停進口台灣石斑魚。台灣官員大表不滿，認為中方這項禁令帶有政治動機，總統蔡英文誓言協助石斑魚養殖戶度過難關。

報導提到，中共總書記習近平曾說海峽兩岸「必然統一」，但台灣2300萬人民偏好維持實質獨立。隨著北京加強對台施壓，台灣設法強化與美國、歐洲聯盟（EU）成員及日本等友善國家的經濟與外交關係。

北京近年幾乎每天派遣軍機侵擾台灣周邊空域，企圖在國際上孤立台灣，掠奪邦交國之餘阻撓台灣加入國際組織。北京也頻繁限制台灣農產品進入中國廣大的消費市場，去年以檢出有害生物為由，下令禁止進口台灣鳳梨、蓮霧及釋迦。

報導寫道，台灣有時能減緩這類禁令的衝擊。去年民眾立刻動員支持鳳梨栽培農戶，餐廳迅速推出主打鳳梨的餐點，政治人物在社群媒體張貼享用「自由鳳梨」的照片，政府部門鼓勵公務員吃更多鳳梨。日本等國家拔刀相助，以增加進口台灣鳳梨填補缺口。

但對台灣石斑魚養殖戶來說，遠離中國市場可能不會那麼容易。

根據台灣官方數據，去年91%石斑魚出口流向中國。與鳳梨不同的是，石斑魚在台灣被視為相對高檔、通常只在特別場合享用的海鮮。林春來說，中國頒布進口禁令後，其中一種石斑魚售價已降低。

此外，物流也構成問題。台灣收成的石斑大多是活魚賣到中國，因為中國食客偏好新鮮魚材。轉移到更遠的市場將需要冷鏈物流配套，這將墊高成本。儘管台灣客戶與日本買家近幾天採購興趣略有增加，多名養殖戶說，他們的電話異常寧靜。

紐時指出，這道最新禁令深刻提醒台灣經濟過度依賴中國的風險。

台灣農業主管機關近幾天聯繫石斑魚養殖戶，討論政府可協助的方式，包括提供低利貸款、補助金及拓展海內外市場。另一構想是在台鐵車站及列車上販售菜色包含石斑魚的便當。

中方禁止進口台灣石斑魚，行政院農業委員會曾說，不排除向世界貿易組織（WTO）申訴。農委會漁業署副署長林國平表示，政府曾試圖聯繫中方對口單位討論檢驗過程，但對方沒有回應。中國海關總署未回應紐時採訪電子郵件。

部分石斑魚養殖戶說，如果中方禁令沒解除，他們將被迫把魚賣到台灣市場，蒙受重大損失。在此之前，石斑魚將待在養殖池。林春來說，他擔心池中的石斑魚可能因過度擁擠而死。

他現在將希望寄託在養殖的另一種魚四指馬鮁上。四指馬鮁在中國也很受歡迎，但他坦言，這個備案難擋地緣政治變化影響。台灣去年外銷的四指馬鮁中，超過70%流向中國。

林春來說：「我們的最大客戶依舊是中國。」