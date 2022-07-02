「黃珊珊搶走陳時中很多支持度」　徐巧芯揪1現象釀民進黨誤判

▲陳時中、黃珊珊。（合成圖／指揮中心提供、記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

2022台北市長選戰民調中，外傳台北市副市長黃珊珊民調上升，是很多民進黨支持者在做民調過程中，有意無意「捧黃抑安」，但卻發現如今黃與國民黨參選人蔣萬安、民進黨參選呼聲最高的衛福部長陳時中快呈現「正三角」。對此，國民黨台北市議員徐巧芯進行相關分析，並表示台北市現在藍綠分為「藍白」跟「綠白」，而綠白部分目前被黃珊珊拉走很多。

針對蔣萬安、黃珊珊跟陳時中民調快呈現「正三角」，徐巧芯1日在政論節目《新聞面對面》中表示，民進黨部分的人先前有段時間要操作「藍白翹翹板」，但沒想到最後是綠白的交互作用非常明顯，這絕非民眾故意造假，因為每份民調幾乎全指向同一個結果，就是操作失敗，導致陳時中年輕選票被藍白分食。

徐巧芯根據《TVBS》民調指出，1月的時候蔣萬安在20-29歲支持度只有28％，6月變成41％，而陳時中少了11％（32％變成21％），黃珊珊則增加3％（22％升到25％）。另外，30-39歲支持度，蔣萬安減少3％（33％變成30％），陳時中減少16％（31％降至15％），而黃珊珊則增加16％（20％升至36％）。

徐巧芯分析，20-29歲中，陳時中下跌的支持度大部分去了蔣萬安那邊，少部分則去黃珊珊，而30-39歲部分剛好倒過來，陳時中下跌的支持度跑到黃珊珊那裡。

徐巧芯認為，這告訴大家，台北市選民結構不像常講到的三腳督，所以不可以用1994年那一戰來類比，因為經過2018選戰，台北市的結構有很大的變化；以前說只有藍綠，頂多再有白跟中間選民，但現在她則觀察到，藍綠還分為「藍白」跟「綠白」，彼此不會投對方，舉例來說，如果是藍白選民，百分之百不會投民進黨，但可以接受蔣萬安或黃珊珊，而「藍的部分又會比較多，白的部分比較脆弱」，反之綠白也有同樣現象，可以選陳時中或黃珊珊。

但徐巧芯又說，目前她認為綠白部分被黃珊珊拉走很多，所以看黃在選區裡的經營跟拉抬比例來說，就是在民進黨立委選區裡面，黃的票拿到最多。

主持人謝震武表示，不過台北市長兼民眾黨主席柯文哲在綠白的跑法，會占非常重要角色，因為有很多綠營的人討厭柯文哲遠勝國民黨。

徐巧芯回應，這是從全國角度來看，台北市更特別，台北市在柯文哲經營下，確實經營出了一群人蠻不喜歡民進黨，但絕不可能投國民黨，所以仍願意把票給黃珊珊或柯文哲，這一部分的人，就是為什麼大家原本以為綠白不會交互作用，但黃珊珊卻拿走這麼多，他們就是民進黨先前誤判的最主要選民族群。