揭陳時中弱點　郭正亮：她一出手「哩就知死！」

▲衛福部長陳時中。（資料照／指揮中心提供）

記者蔡佩珈／台北報導

台北市長選舉將在年底舉行投票，外傳民進黨欲在7月提名衛福部長陳時中參戰。前立委郭正亮29日在節目《綠也掀桌》指出，台北市副市長黃珊珊是議員出身，知悉各議題重點，若未意識到陳時中防疫作為如何得罪台北市民，黃珊珊屆時一出手，陳時中就知道事態有多嚴重。

九合一大選剩不到5個月，國民黨確定由國民黨立委蔣萬安投入台北市長選舉。被視為熱門人選的陳時中儘管未表態，但確診新冠肺炎後逐漸淡出指揮中心，現正外傳7月將獲民進黨內提名參選。黃珊珊則有意以無黨籍身分參戰，近期民調更顯示陳時中支持度墊底，黃珊珊超車位居第二。

郭正亮認為，南部綠營支持者只要抗中保台，但台北市的綠營支持者不一樣，他們清楚台北市選戰並非中央選舉，所以民進黨這次不應用抗中打台北市長選戰，譬如陳時中出席防疫記者會對外回應竹莢魚被中國大陸驗出新冠病毒一事，其實無助於台北市選舉。

郭正亮指出，黃珊珊最了解陳時中防疫具體作為如何得罪台北市民，加上她是議員出身，非常會抓重點，屆時一出手，「哩就知死（指明白事態嚴重）！」他提醒，如果中央不願考慮陳時中對台北市的防疫作為，屆時黃珊珊一打，相信台北市民會感同身受。

▼台北市副市長黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）