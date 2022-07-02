蜘蛛機器人100元還有無人機　屏東執行分署7／5法拍歡迎投標

▲機器人等益智教具 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署將於7月5日辦理「123拍賣會」，這次動產最受矚目的標的是少見的益智教具，有DIY蜘蛛機器人一台僅100元共43台，以及馬力強勁的1/8遙控油車5組，及超炫的無人機14套跟格鬥機器人2組。

義務人為文教機構，曾培育學生參加臺灣飛行機器人競賽得到冠軍，卻不敵少子化衝擊而停招，因此積欠勞健保費而遭移送執行分署，該變賣的物件原作為教具使用益智又具啟發性，非常適合家長或補教界買回去，寓教於樂讓學生在實作中學習AI與無人載具操作，開啟充實有趣的暑假生活。

當天上午10點至11點半、下午1點半至4點半，在屏東分署排隊入場並依公告價格賣出，物件數量有限價格划算，售完即止。

不動產則有面積達1316建坪的農科廠辦跟機器設備合併拍賣，二拍底價1億2740萬元，已有多組人馬來電詢問，適合飼料廠進駐，如有帶看需求，可向承辦書記官提出申請。

另滿州目前種植盤古拉草的國家公園區土地持分，座落屏東市縣民公園附近的空地，位於潮州的商業區土地，新園宮廟後方空地，萬巒、崁頂、滿州的建築用地與農業區土地，牡丹鄉、獅子鄉的原住民保留地，以及小琉球50建坪的透天厝，物件種類繁多，可以滿足各種需求，值得關注。

當天有一台幼兒園娃娃車（廂型車）進入二拍，只要底價一半就可以開回家，對該車有營業使用需求的民眾可以把握機會至分署撿便宜，當天上午9點半開放觀覽，10點至10點半持證件領取號碼牌，10點半進行喊價拍賣。

屏東分署歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，只要填好分署官網上所載文件並將保證金封存，在7月4日以前寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，通訊投標的效力與現場投標相同，於7月5日當天下午2點半至3點可在拍賣室現場投標單，下午3點進行開標。

欲購買益智教具、競買動產、觀看不動產開標或投標者，仍請全程配戴口罩並配合分署防疫措施。有興趣的民眾可上分署官網瀏覽不動產360度環景照片，各項拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息！