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端午連假等嘸人！　墾丁一路順暢...小琉球遊客數「腰斬再腰斬」

▲墾丁星級飯店營業廳遊客 。（圖／民眾提供，下同）

▲墾丁一家星級飯店營業廳遊客 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

受疫情影響，端午連假，傳統進入旅遊旺季的恆春墾丁及小琉球，遊客人潮明顯減少，尤其小琉球旅客更慘，遊客僅剩以往三成，等於砍半再砍半，觀光業者期盼疫情趕快趨緩，迎回遊客人潮。

▲墾丁星級飯店營業廳遊客 。（圖／民眾提供，下同）

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▲墾丁星級飯店營業廳遊客 。（圖／民眾提供，下同）

進入夏季，原本是恆春墾丁和小琉球旅遊旺季，但受疫情影響，前往小琉球搭乘的人潮，以泰富輪來說，每天載客輛約3000人，但在端午連假的第1天，載客車輛約僅有800位，比以往少了許多，今天也未如預期。其他藍白輪、聯營輪、大鵬灣輪的情況也一樣。

有遊客表示，疫情影響，原本要到小琉球過夜，但心裡還是有點擔心，就取消住宿行程 ，只到島上走一回就好，等疫情趨緩再來盡興玩。

根據枋寮警方統計，台一線通往墾丁和台東的台一線枋寮水底寮路口，今(4)日早上南下車流維持在每小時2500輛左右，比以往連假少約500輛，因此警方未啟動調撥車道，往墾丁的車流一路順暢，恆春半島各景點出現比平日多的人潮。

墾丁一名星級飯店主管說，本星期二、三，遊客人潮只有以往的2、3成，端午連假的第1天，回到8、9成，但沒有疫情前，進入旅遊旺季的連假，幾乎都是客滿相較，遊客比往年少。

這位主管表示，這波連假，受南部疫情處於高原期波及，不少團客和家庭親子客臨時取消訂房；幸有年輕客層臨時訂房，致住房率提升到8、9成，但還是比旺季減少，業者盼疫情早日趨緩，迎接一波旅遊旺季人潮。

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