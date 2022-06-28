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社會 社會焦點 保障人權

東港碼頭白牌車載情侶　稱幫友接送被揭穿…有前科這下慘了

▲屏東監理站會同縣警局交通隊東港碼頭查獲白牌車載客 。（圖／民眾提供，下同）

▲屏東監理站會同縣警局交通隊東港碼頭查獲白牌車載客 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

進入小琉球旅遊旺季，屏東監理站會同警方人員組成聯合稽查小組，在東琉線交通船碼頭查獲一台白牌車載客，經檢查赫然發現司機先前被查獲過，恐面臨加重處分，至少新臺幣10萬元罰鍰起跳，並吊扣非法營業車輛牌照及駕駛人駕照至少4個月。

▲屏東監理站會同縣警局交通隊東港碼頭查獲白牌車載客 。（圖／民眾提供，下同）

最近適逢大學畢業季，出遊人潮增加，白牌車蠢蠢欲動，屏東監理站稽查人員偕同交通隊員警24日於東港碼頭附近，針對可疑車牌號碼加強攔檢，發現1輛銀色自用小客車載送2名情侶遊客欲前往高雄火車站，攔查後發現白牌車司機曾經被稽查小組查獲違規載客，司機辯稱是幫忙朋友接送，矢口否認收取車資，但乘客向稽查人員坦誠不認識司機並有支付1人300元車資，讓司機當場有口難辯。

屏東監理站站長羅振瑞表示，為維護運輸業市場的營運秩序，保障民眾乘車安全，監理站仍會持續不定期、不定點會同警方在轄內重要運輸場站或白牌車較常出沒地點加強稽查。經查獲違反規定者，將依公路法第77條第2項規定處罰，個人以自用小型車違法載客營業，除裁處新臺幣10萬元至20萬元罰鍰外，非法營業的車輛牌照及汽車駕駛人駕照還要吊扣至少4個月至1年嚴重甚至吊銷，提醒駕駛人切勿心存僥倖以身試法。

羅振瑞也向遊客呼籲白牌車暗藏乘車風險，切勿因貪圖一時方便搭乘白牌車，如有乘車需求，請選擇合法汽車運輸業者提供服務，才能保障自身安全與權益。

屏東監理站24日會同屏東縣政府警察局交通隊組成監警聯合稽查小組，強力取締違法白牌車載客，在東港碼頭附近查獲1輛自用小客車違規載客，赫然發現白牌車司機曾經被稽查小組查獲，恐加重處分，至少新臺幣10萬元罰鍰起跳，並吊扣非法營業車輛牌照及駕駛人駕照至少4個月。

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