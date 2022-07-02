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聯合國稱「羅宋湯」屬烏克蘭俄不滿　俄轟敖德薩死傷攀升

▲▼羅宋湯（Borscht）。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭羅宋湯獲列聯合國瀕危文化遺產。（圖／達志影像／美聯社） 

文／中央社

聯合國教科文組織認定羅宋湯是烏克蘭文化遺產，引發俄羅斯強烈不滿。另一方面，烏克蘭黑海港市敖德薩附近遭到俄羅斯飛彈攻擊，造成至少18人死亡。

●烏克蘭羅宋湯獲列聯合國瀕危文化遺產 俄國抨擊

聯合國教科文組織（UNESCO）將烏克蘭的羅宋湯烹調文化列入瀕危文化遺產名錄。基輔當局先前呼籲聯合國教科文組織這麼做，但俄羅斯強烈反對。

法新社報導，羅宋湯是一道營養豐富的濃湯，通常以甜菜根為主食材。在俄羅斯、烏克蘭和其他前蘇聯國家及波蘭，這是一道常見的料理，但烏克蘭視羅宋湯為國菜。

聯合國教科文組織宣布，它的一個委員會將烏克蘭的羅宋湯烹調文化「列入聯合國教科文組織的『需要緊急保護的非物質文化遺產名錄』」。

聯合國教科文組織指出，由於俄羅斯侵略烏克蘭，加上考量戰爭對「這項傳統造成的負面衝擊」，引發它啟動快速審批程序通過這項決定。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）抨擊聯合國教科文組織這項行動，表示這是要讓羅宋湯屬於「單一民族…單一國家…，這是仇外心理」。

▲▼烏克蘭港口城市敖德薩（Odesa）一棟9層樓公寓遭俄軍飛彈轟炸。（圖／路透）

▲烏克蘭港口城市敖德薩（Odesa）一棟9層樓公寓遭俄軍飛彈轟炸。（圖／路透）

●俄飛彈攻擊敖德薩附近公寓和度假村 18人喪命

烏克蘭黑海港市敖德薩（Odesa）附近城鎮的一棟公寓大廈和兩個度假營地，遭到俄羅斯飛彈攻擊，造成至少18人死亡，數十人受傷。

敖德薩地區政府發言人布拉楚克（Serhiy Bratchuk）表示，附近兩個度假營地也遭到俄羅斯飛彈襲擊。

敖達薩州州長馬欽柯（Maksym Marchenko）在Telegram發文稱，總計有18人死亡，31人受傷住院。他說，俄羅斯使用的是蘇聯時代的Kh-22飛彈，這些飛彈皆來自黑海方向。

●烏軍成功奪回蛇島 澤倫斯基稱戰略勝利

烏克蘭聲稱在發動砲擊和飛彈攻擊後，已將俄軍逐出戰略要地蛇島。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）肯定這場戰略上的勝利。 烏克蘭軍方在臉書上發布一張照片，從空中看似乎是蛇島，上方有好幾柱黑煙升起，並附上文字說：「敵人急忙以兩艘快艇疏散剩餘駐軍，可能已離開了這座島嶼。目前蛇島被大火吞噬，爆炸不斷。」

▲▼小麥。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁否認要為糧食危機負責。（圖／達志影像／美聯社）

●全球糧食危機迫在眉睫 普丁撇清俄國責任

俄烏戰爭衝突導致全球糧食危機迫在眉睫，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）否認俄國必須為此負責。

普丁說，莫斯科並未阻礙烏克蘭小麥的出口，另表示俄羅斯與聯合國負責這項問題的機構「持續聯繫」。

普丁反倒指責西方國家對俄羅斯的制裁。他表示，藉由將矛頭指向肥料公司的業者，西方國家的制裁已經為某些產品的國際運送「創造困難許多的條件」。

●暗中流通資金 俄權貴逾10億美元資產遭美凍結

美國凍結一間與俄羅斯權貴克里莫夫（Suleiman Kerimov）有關、價值超過10億美元的公司，並說這名俄國總統普丁的盟友利用這間位於美國的公司來暗中流通資金及投資。

美國財政部表示，活躍於俄國政壇的億萬富翁克里莫夫暗中管理位於德拉瓦州的Heritage Trust，這家公司將資產投入多家大型上市公司。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）矢言，「就算俄羅斯菁英躲在代理人和複雜的法律安排後面」，美國也會持續採取行動。

●路透社：數十名俄羅斯軍火大亨未受到西方制裁

西方國家至今仍不斷對俄羅斯祭出新的制裁，然而路透社深入檢視後發現，仍有數十名俄國軍火商和十多家重要軍工企業未被列入制裁名單。

路透社對支撐俄羅斯國防的公司、高層主管和投資人深入檢視後發現，30多名軍工企業領導人和至少14家國防公司未遭到美國、歐盟或英國制裁。此外，北約盟國制裁的步調也不一致，有些國家祭出相關懲罰措施，有一些則沒有。

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