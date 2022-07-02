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路透社：數十名俄羅斯「軍火大亨」仍未遭西方制裁

▲▼俄軍,俄羅斯士兵。（圖／路透）

▲數十名俄羅斯軍火大亨，尚未遭到西方國家制裁。（圖／路透）

文／中央社

西方國家至今仍不斷對俄羅斯祭出新的制裁，然而路透社深入檢視後發現，仍有數十名俄國軍火商和十多家重要軍工企業未被列入制裁名單。

路透社對支撐俄羅斯國防工業的公司、高層主管和投資人深入檢視後發現，30多名軍工企業領導人和至少14家國防公司未遭到美國、歐盟或英國制裁。此外，北大西洋公約組織（NATO）盟國制裁的步調也不一致，有些國家祭出相關懲罰措施，有一些則沒有。

AK-47步槍原始製造商卡拉希尼柯夫集團（Kalashnikov Concern JSC）自2014年俄羅斯併吞克里米亞半島，到今年俄軍入侵烏克蘭，已先後遭到美國、英國和歐洲聯盟制裁。但擁有該集團75%股份的富豪盧希尼柯夫（Alan Lushnikov）迄未受到任何制裁。

曾任俄羅斯交通部副部長的盧希尼柯夫，過去也曾為大宗商品業巨頭季姆琴科（Gennady Timchenko）效命。季姆琴科是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）老友，被歸類為克里姆林宮「核心圈子」成員，2014年起便遭到美國制裁。

莫斯科「金剛石-安泰集團」（Almaz-Antey Concern）的情況也是如此，這家專門生產飛彈和防空系統的國防企業已被美英歐制裁，但其執行長諾維考夫（Yan Novikov）卻沒事。

俄軍最近在烏克蘭東部地區的攻勢取得了進展，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前表示，西方對俄羅斯的制裁「還不夠」。

路透社還確認，位在莫斯科東北265公里的捷格加廖夫工廠（V.A. Degtyarev Plant）未受到英美歐制裁。這家企業生產各式槍砲，包括機槍、反坦克和防空武器，出售給俄羅斯軍方。

其他未受制裁的企業還包括專門生產彈藥的克林莫斯克彈藥廠（Klimovsk Specialized Ammunition Plant），以及新西伯利亞彈藥廠（Novosibirsk Cartridge Plant）等。

俄羅斯技術國家集團（Rostec）第一副執行長阿特雅科夫（Vladimir Artyakov）數十年來一直是俄國軍火工業要角，還至少是另5家武器公司董事長，如生產Ka-52攻擊直升機的俄羅斯直升機公司（Russian Helicopters JSC）。他日前被美國財政部列為制裁對象，但並未出現在英國和歐盟的制裁名單上。

值得注意的是，俄羅斯國營企業、全球最大的鈦供應商VSMPO-Avisma與西方關係密切，其客戶包括美國波音公司（Boeing）和歐洲空中巴士集團（Airbus），該公司至今未受到制裁。

倫敦智庫皇家聯合軍事研究所（RUSI）副研究員康諾里（Richard Connolly）稱，制裁VSMPO-Avisma雖能削減其豐厚利潤，但也會迫使飛機製造公司更換供應商，否則會有反而制裁到自己的風險。他說：「這是經典的制裁難題：你若要傷害某人，就會傷害到自己。」

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