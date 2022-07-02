烏克蘭「羅宋湯」列聯合國瀕危文化遺產　俄國抨擊：這是仇外心理

▲聯合國教科文組織（UNESCO）將烏克蘭的羅宋湯烹調文化列入瀕危文化遺產名錄。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

聯合國教科文組織（UNESCO）1日將烏克蘭的羅宋湯烹調文化列入瀕危文化遺產名錄。基輔當局先前呼籲聯合國教科文組織這麼做，但俄羅斯強烈反對。

法新社報導，羅宋湯是一道營養豐富的濃湯，通常以甜菜根為主食材。在俄羅斯、烏克蘭和其他前蘇聯國家及波蘭，這是一道常見的料理，但烏克蘭視羅宋湯為國菜。

聯合國教科文組織宣布，它的一個委員會今天將烏克蘭的羅宋湯烹調文化，列入聯合國教科文組織「需要緊急保護的非物質文化遺產名錄」。

聯合國教科文組織指出，由於俄羅斯侵略烏克蘭，並考量到戰爭對「這項傳統造成的負面衝擊」，引發它啟動快速審批程序通過這項決定。

基輔當局大讚這項行動，烏克蘭文化部長特卡欽科（ Oleksandr Tkachenko）在社群媒體Telegram發文寫道：「羅宋湯之戰的勝利屬於我們…羅宋湯之戰和俄烏戰爭，（烏克蘭）都將贏得勝利。」

羅宋湯烹調文化被納入聯合國教科文組織瀕危文化遺產名錄，目的是要引起外界關注，在這項文化面臨存亡威脅下確保它獲得保存。

▲俄國外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，聯合國教科文組織的行動是仇外心理。（圖／達志影像／美聯社）



聯合國教科文組織的委員會指出，俄烏戰爭已經「威脅到」烏克蘭這道湯品文化的「續存能力」。

委員會說：「人民顛沛流離（構成威脅）…因為人民不僅無法烹調羅宋湯或種植烹調所需的本地食材，也不能相聚…這破壞了群體的社會和文化福祉。」

俄羅斯外交部發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）抨擊聯合國教科文組織這項行動，表示這是要讓羅宋湯屬於「單一民族…單一國家…，這是仇外心理」。

▲聯合國教科文組織提到，羅宋湯是烏克蘭家庭生活，不可或缺的一部份。（圖／達志影像／美聯社）



但聯合國教科文組織強調，烏克蘭羅宋湯是一道大眾料理的一個版本，且對烏克蘭日常生活來說是至關重要。

聯合國教科文組織提到：「烏克蘭羅宋湯是區域若干國家食用的羅宋湯烏克蘭版本，這是烏克蘭家庭和群體生活不可分割的一部分。」