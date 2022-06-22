北部3所私大擬調漲2%學雜費　教長曝「預計7月初核定」

▲對於世新大學等3所學校調漲學雜費申請，教育部預計7月初核定。（圖／世新大學提供）

記者許敏溶／台北報導

世新、中原與實踐等三所私立大學，107學年提出學雜費調漲被教育部駁回，但去年台北高等行政法院卻判決三校勝訴，並要求教育部依各校情形裁量核准基本調幅，教育部長潘文忠今（22日）表示，學費審議小組目前正在進行審議，預計7月初核定；若以一學期6萬學雜費計算，三校核定可調漲2％，每名學生一學期增加負擔超過1千元，四年大學多增加近1萬元支出。

教育部在今年4月發文給各大學，111學年度學雜費收費基準調整幅度為0.44％，調幅創下5年來新低，到上月底為止，並沒有學校提出調漲學雜費，但由於世新、中原及實踐等3所私立大學，因為107學年度學雜費調漲未通過，三校提起訴願及行政訴訟，去年6月17日判決主文要求教育部要核准基本調幅，所以教育部會日前進行審議。

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據了解，當年世新、中原及實踐大學申請調漲日間學士班學雜費，調幅分別為2.5%、3.6%、2.5%，一名私校校長私下表示，既然法院都做成判決，希望教育部公平處理，不期望調幅達到當年提出的最上限，但當年教育部核准調漲學雜費的學校，調幅為2%，至少教育部至少比照當年通過學校調幅，這才是最基本的。

▲潘文忠透露，預計7月初核定世新等三所私大學雜費調漲。（圖／記者許敏溶攝）

今天部務會報前，潘文忠接受媒體聯訪時表示，包括世新、中原及實踐等3所大學，透過訴訟可申請學雜費調漲，教育部也依循法院的裁定，要這三所學校將要調整收費的具體方案與計畫送上來，學費審議小組正在進行審議，預計七月初核定。

潘文忠進一步說明，專科以上學校學雜費有一套收費辦法，這套機制讓學校要調整學雜費前，要透過公開常態性程序，說明將要增加哪些費用，要用在辦學的什麼方向，要讓繳費的學生與家長充分了解，過往幾年，有些學校透過公開程序，也獲得學生支持，這樣機制，也符合「高教公共化」中有關辦學應該透明公開，尤其涉及學雜費的收支與運用，也應讓學生了解使用的方向，對於學生學習是否有助益。

